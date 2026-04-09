עיריית ירושלים הודיעה הבוקר (חמישי) כי החל מהיום תחזור לגבות תשלום עבור חניה במקומות מוסדרים בכחול-לבן, לאחר שהקפיאה את הגבייה במהלך תקופת החירום. ההחלטה מגיעה בעקבות כניסת הפסקת האש לתוקף.

כזכור, בתחילת מבצע "שאגת הארי" החליט ראש העיר משה ליאון על הקפאת גביית דמי החניה במקומות מוסדרים ברחבי העיר, כחלק מההקלות שניתנו לתושבים בתקופת החירום. ההחלטה נועדה להקל על הציבור בתקופה מורכבת זו.

עתה, עם כניסת הפסקת האש לתוקף והחזרה לשגרה, מודיעה העירייה כי הנהגים יידרשו לשלם בעבור החניה במקומות המוסדרים כבשיגרה. על פי ההודעה, הנהגים מתבקשים לשמור על הסדר והבטיחות במרחב הציבורי ולהימנע מחנייה בניגוד לחוק.

בשעות הקרובות צפויים שינויים דרמטיים בהנחיות פיקוד העורף | הפרטים בני סולומון | 12:13

החזרה לגביית דמי חניה בירושלים מצטרפת לשורה של צעדים שננקטים בעיר בעקבות הפסקת האש. העירייה הודיעה גם על חזרת מוסדות החינוך המיוחד לפעילות, כחלק מהמאמצים להחזיר את השגרה לחיי התושבים.

על הנהגים לשים לב כי החל מהיום יידרשו לשלם בעבור החניה במקומות המוסדרים בכחול-לבן, ולהקפיד על כללי החניה כדי להימנע מקנסות. העירייה מבקשת מהציבור לשתף פעולה ולשמור על הסדר במרחב הציבורי.