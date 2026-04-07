07:00 - גורמים אמריקנים מסרו ל'וול סטריט ג'ורנל' כי בסוף השבוע האחרון מפציצים מסוג B-2 של חיל האוויר האמריקני הטילו פצצות כבדות מסוג GBU-57, המכונות "אם כל מפצחות הבונקרים", לעבר מתחם תת-קרקעי של משמרות המהפכה באיראן.

לפי אחד הגורמים, המתחם הושמד בתקיפה, ובמהלכה נהרגו כמה מאנשי משמרות המהפכה.

06:55 - אזעקות בקריית שמונה והסביבה בעקבות ירי של חיזבאללה.

סיכום חדשות הלילה

סמוך לשעה 03:30 הופעלו אזעקות ביישובים רבים בנגב ובעוטף עזה, בהם באר שבע ודימונה, בעקבות שיגורים מאיראן. פיקוד העורף עדכן בהמשך כי האירוע הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. במד"א מסרו כי לא התקבלו דיווחים על נפילות או נפגעים מהמטח.

במקביל, דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר השלים מטס תקיפה נרחב נגד תשתיות של המשטר האיראני בטהרן ובאזורים נוספים במדינה. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, נשמעו פיצוצים בבירה ובסביבתה.

בזירה הצפונית נרשמו גם אזעקות במטולה ובאצבע הגליל בעקבות ירי מלבנון במהלך הלילה.

במקביל ללחימה, דווח בארצות הברית כי ישראל ממתינה להחלטת הנשיא דונלד טראמפ בנוגע להמשך הצעדים מול איראן, כאשר לפי גורמים ישראליים קיימת היערכות לאפשרות של הרחבת התקיפות במקרה שהמאמצים הדיפלומטיים ייכשלו.

עוד דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע בשיחותיו עם טראמפ חשש מהפסקת אש שאינה כוללת פירוק מלא של יכולות הגרעין האיראניות.

עוד דווח הלילה כי 15 חיילים אמריקנים נפצעו במתקפת כטב"ם בבסיס בכוויית, רובם באורח קל ושבו לפעילות.