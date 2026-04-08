סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ נפל בקרב הגבורה בדרום לבנון

טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל ( צילום: צה"ל )

הקרבות בדרום לבנון ממשיכים לגבות מחירים קשים מהכוחות הפועלים בשטח

נפל בקו האש סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל, בן 20 בנופלו, שירת כלוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני. הוא נפל במהלך התקלות עם מחבלי חיזבאללה במרחב רווי תשתיות טרור בדרום לבנון. טובאל הותיר אחריו משפחה כואבת ועיר שלמה המתאבלת על איבוד אחד מטובי בניה. חמישה פצועים באירוע: האירוע שבו נפל טובאל היה קשה ומורכב. מלבד הנפילה הכואבת, נפצעו עוד חמישה לוחמים נוספים בדרגות פציעה שונות. כוחות ההצלה המוסקים חילצו את הפצועים תחת אש והעבירו אותם לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. הודעות נמסרו לכל המשפחות.

מורשת גדוד 13: גדוד 13 של גולני ממשיך להוביל את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון, כשהוא חושף ומשמיד מחסני אמל"ח ומתחמי שהייה של כוח רדואן. למרות האבדות הקשות, הלוחמים בשטח מבהירים כי המשימה נמשכת בנחישות מלאה עד להסרת האיום מעל יישובי הגליל.

בשורה התחתונה: נפילתו של סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ היא תזכורת כואבת למחיר המדמם של המלחמה בצפון. עיריית בית שאן וקהילת גולני כולה מרכינות ראש לזכרו של לוחם עז נפש, שנפל כשהוא מגן בגופו על גבולות המדינה.