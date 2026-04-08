הותר לפרסום: יהי זכרו ברוך

סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ נפל בקרב הגבורה בדרום לבנון

הותר לפרסום עם צאת החג: לוחם חטיבת גולני, סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל מבית שאן, נפל בקרב קשה בדרום לבנון. באירוע נפצעו חמישה לוחמים נוספים באורחים שונים שפונו להמשך טיפול רפואי בבתי החולים (צבא וביטחון)

טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל (צילום: צה"ל)

הקרבות בדרום ממשיכים לגבות מחירים קשים מהכוחות הפועלים בשטח

נפל בקו האש

סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל, בן 20 בנופלו, שירת כלוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני. הוא נפל במהלך התקלות עם מחבלי חיזבאללה במרחב רווי תשתיות בדרום לבנון. טובאל הותיר אחריו משפחה כואבת ועיר שלמה המתאבלת על איבוד אחד מטובי בניה.

חמישה פצועים באירוע: האירוע שבו נפל טובאל היה קשה ומורכב. מלבד הנפילה הכואבת, נפצעו עוד חמישה לוחמים נוספים בדרגות פציעה שונות. כוחות ההצלה המוסקים חילצו את הפצועים תחת אש והעבירו אותם לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. הודעות נמסרו לכל המשפחות.

פעילות מבצעית בלבנון
פעילות מבצעית בלבנון| צילום: צה"ל
פעילות מבצעית בלבנון (צילום: צה"ל)

מורשת גדוד 13: גדוד 13 של גולני ממשיך להוביל את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון, כשהוא חושף ומשמיד מחסני אמל"ח ומתחמי שהייה של כוח רדואן. למרות האבדות הקשות, הלוחמים בשטח מבהירים כי המשימה נמשכת בנחישות מלאה עד להסרת האיום מעל יישובי הגליל.

בשורה התחתונה: נפילתו של סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ היא תזכורת כואבת למחיר המדמם של המלחמה בצפון. עיריית בית שאן וקהילת גולני כולה מרכינות ראש לזכרו של לוחם עז נפש, שנפל כשהוא מגן בגופו על גבולות המדינה.

3
הי"ד, ת.נ.צ.ב.ה
משה
2
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
נועם
1
ה' יקום דמו. ברוך דיין האמת
יוסף

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

