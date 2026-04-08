פיקוד העורף משחרר את המדינה: מפת הערים שחוזרות לשגרה

אחרי ימים מתישים של מקלטים ואזעקות, פיקוד העורף הודיע הערב (מוצאי החג) על שינוי דרמטי בהנחיות ההתגוננות שמאפשר למרבית אזורי הארץ לחזור לשגרה מלאה. בעקבות ההחלטה, ראשי רשויות מקומיות ברחבי המרכז והדרום מיהרו להודיע: מחר בבוקר, הילדים חוזרים לספסל הלימודים.

המהלך מסמן תפנית משמעותית לאחר תקופה מורכבת שבה נאלצו משפחות רבות להתמודד עם שיבושים קשים בשגרת החיים. בעוד שבמרכז הארץ השמחה גדולה, הרי שבצפון הארץ עדיין ממתינים לשינוי - האזורים הצפוניים נותרו במדרג פעילות מצומצמת. פיקוד צפון הודיע לראשי הרשויות כי הפסקת האש איננה כוללת הפסקת אש בלבנון. יש להמשיך להשמע להנחיות פיקוד העורף

חוזרים ללימודים? ( צילום: AI )

המרכז והדרום: חזרה מלאה לשגרה

בתל אביב הודיעו על חזרה לפעילות החל מהשעה 10:00 בבוקר, כולל צהרונים. רמת גן עוברת למצב "ירוק" מלא ללא מגבלות, כשראש העיר כרמל שאמה הכהן בירך על החזרה לשגרה גם בחגיגות המימונה. בגבעתיים הלימודים יחלו ב-09:00 ובגנים ב-09:30.

באזור השרון והסביבה, הרצליה, הוד השרון, כפר סבא וחדרה הודיעו כולן על היערכות לפתיחה מלאה של מערכת החינוך. בראשון לציון הלימודים יחלו כסדרם כבר בשעה 08:00 בבוקר, כולל מסגרות הצהרונים.

גם בירושלים ובאזור מבשרת ציון פועלים לפתיחה מלאה כבר בבוקר. בעיריית חיפה ממתינים לעדכון סופי של פיקוד העורף אך נערכים לפעול בהתאם להנחיות המקלות.

הצפון: עדיין במגבלות

בניגוד למרכז הארץ, אזורי קו העימות, גולן צפון, גליל עליון, המפרץ והיישובים קצרין וקדמת צבי יישארו במדרג פעילות מצומצמת. על פי ההנחיות, ניתן לקיים פעילות חינוכית אך ורק בתוך מרחב מוגן תקני.

באזורים אלו תחולנה מגבלות נוספות: התקהלות של עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 200 אנשים במבנה, ומקומות עבודה יוכלו לפעול רק במקום שממנו ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן, חופי הים באזורים אלו נותרים סגורים לציבור.

סוף למגבלות ההתקהלות

המעבר למצב ירוק במרבית אזורי הארץ משמעותו הסרת כל המגבלות על התקהלויות, מה שמאפשר קיום אירועים המוניים וחגיגות ברחבי הערים ללא חשש. עם זאת, באזורי ההנחיה גליל תחתון, מרכז הגליל, העמקים, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, שומרון, שרון, דן, ירקון והשפלה - תחול מגבלת התקהלות של עד 1,000 אנשים.

בעוד שההורים נערכים לשלוח את הילדים לבתי הספר, מערכת הביטחון ממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב. המסר הלילה ברור: השגרה חזקה מהכל, והחיים ממשיכים גם מול האתגרים הביטחוניים.