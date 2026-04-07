מה חיפש 'הינוקא' ביפו? תיעוד מפעים מהמפגש המרגש עם וואליד אבולעפיה

קידוש השם: 'הינוקא' הגה"צ רבי שלמה יהודה בארי עלה למעונו של וואליד אבולעפיה, ראש משפחת המאפים המפורסמת ביפו, כדי להוקיר את החלטתו הדרמטית לסגור את כל סניפי הרשת במהלך חג הפסח מתוך כבוד למסורת ישראל ולאיסור חמץ • צפו בתיעוד המרגש (חרדים)

הרב הינוקא אצל וואליד אבולעפיה
מחזה נדיר ומרגש נרשם הבוקר בלב יפו, כאשר 'הינוקא' הגה"צ רבי שלמה יהודה בארי, הגיע לביקור הוקרה מיוחד בביתו של וואליד אבולעפיה, ראש משפחת אבולעפיה ובעלי רשת המאפיות הוותיקה.

הביקור הגיע על רקע החלטתה המרגשת של משפחת אבולעפיה לסגור את כל סניפי הרשת במהלך ימי חג הפסח, זאת מתוך רצון לכבד את איסור התורה ואת רגשות הציבור היהודי הנמנע מאכילת חמץ.

במהלך הביקור, שנערך באווירה לבבית ומכבדת, בירך 'הינוקא' את מר אבולעפיה על הצעד יוצא הדופן ועל גילוי הכבוד למסורת ישראל. הרב ציין כי מדובר בקידוש השם של ממש, כאשר דווקא במקום כה מרכזי המזוהה עם חמץ, בוחרים בעלי הבית להפסיק את הפעילות למען קדושת החג.

וואליד אבולעפיה, שהתרגש מאוד מהביקור הבלתי צפוי של הרב, הודה לו על המילים החמות וציין כי עבורם מדובר במסורת של כבוד הדדי ורצון לחיות יחד מתוך הבנה והערכה לערכי הדת.

יש לי מערכת יח''צ שלא מפסיקה לעבוד, בסוף יריצו אותו לכנסת, את מי זה מעניין, כבר שנים שהם סוגרים הפסח ולא בגללו,בגלל הלקוחות היהודים שבאים כל השנה לקנות שם.
אחד העם
כל הכבוד לינוקא שאמר לו, אם היה פותח היו המון נכשלים בחמץ במיוחד בתל אביב
יוני
הינוקא צדיק יסוד עולם, ותלמיד חכם בקנה מידה אסטרונומי. ביודעו ומכירו קאמינא, שמעתי מאות דברי תורה ושיעורים שלו. גאון מופלא בקיא בכל חדרי התורה.
דוד גלסנר
הצדיק הקדוש הינוקא
אבו

