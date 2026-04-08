תיאום מלא עם ארה"ב

"החזרנו את איראן שנים אחורה": נתניהו חושף את הישגי המבצע

ראש הממשלה הבהיר כי הפסקת האש תואמה מראש עם ישראל • "איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם" • הנחתנו על חיזבאללה את המכה הקשה ביותר מאז מבצע הביפרים | ההסבר המלא (פוליטי מדיני)

ראש הממשלה בהצהרה (צילום: לע"מ)

ראש הממשלה יצא הערב (רביעי) בהסבר מפורט על החלטת ארה"ב להשעות את התקיפות ב, תוך שהוא מבהיר כי ההחלטה תואמה מראש עם ישראל ולא הגיעה כהפתעה. בדבריו, ציין נתניהו כי מצב מאזן הכוחות השתנה באופן דרמטי לטובת ישראל.

"האמריקאים לא הפתיעו אותנו בהחלטה שלהם. הפסקת האש הייתה בתיאום מלא עם ישראל", הבהיר ראש הממשלה. "מי שבוחר להתעלם מעוצמת השותפות הזאת בינינו לבין האמריקאים וביני לבין הנשיא פשוט מתעלם מן האמת".

"איראן חלשה מאי פעם"

נתניהו הציג תמונת מצב אופטימית לגבי מצבה של איראן מול ישראל. "השגנו הישגים שהיו עד לא מזמן דמיוניים. איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם", אמר ראש הממשלה בנימוקיו להחלטה.

על פי דבריו, ישראל עומדת בפני שני מסלולים אפשריים להשגת יעדיה: "יש לנו עוד יעדים להשיג ונשיג אותם או במו"מ או בחידוש הלחימה. האצבע על ההדק", הבהיר נתניהו, תוך שהוא משאיר את כל האפשרויות פתוחות.

הצהרת ראש הממשלה, שרטטה את היקף הפגיעה חסרת התקדים בלב משטר האייתוללות:

ריסוק חלום הגרעין: נתניהו חשף כי הפעילות המבצעית בשבועות האחרונים הסיגה את תוכנית הגרעין האיראנית שנים רבות לאחור. "השמדנו תשתיות גרעין וחיסלנו מדעני גרעין שהצטרפו לרשימת המחוסלים הקודמת", הצהיר. הוא הציב קו אדום ברור: "החומר המועשר ייצא מאיראן – בהסכמה או בחידוש לחימה".

חיסול מערך הטילים: לדברי ראש הממשלה, מערך ייצור הטילים של איראן הושמד כמעט כליל. "מה שהם יורים עכשיו אלו רק טילים ישנים שנשארו במחסנים", אמר נתניהו, כשהוא מדגיש את עליונותה הטכנולוגית והמבצעית של ישראל שהרקיעה שחקים בעיני העולם.

הברית עם ארה"ב: נתניהו הקדיש חלק נכבד מדבריו לשותפות עם הממשל האמריקני, אותה הגדיר כחסרת תקדים. "שותפות כזו לא הייתה מעולם. מי שמתעלם ממנה – מתעלם מהאמת", ציין, כשהוא רומז לתיאום ההדוק שאפשר את המבצעים הגדולים ביותר שנראו באזור.

התחייבות למצור ימי וללבנון: ראש הממשלה אישר כי במסגרת ההבנות איראן התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז ולנצור את האש בלבנון, אך הבהיר כי ישראל נשארת עם אצבע על ההדק.

המכה הקשה ביותר על

נתניהו הבהיר כי הפסקת האש עם איראן אינה כוללת את חיזבאללה בלבנון. "הפסקת האש לא כוללת את חיזבאללה, אנחנו ממשיכים להכות בו", מסר ראש הממשלה.

לדבריו, צה"ל הנחית על הארגון מכה קשה במיוחד: "היום הנחתנו על חיזבאללה את המכה הקשה ביותר מאז מבצע הביפרים". הדברים מתייחסים לפעולות הצבא בדרום לבנון, שם ממשיכים הכוחות לפעול בעוצמה.

הרס בטהרן (צילום: מהרשתות הערביות)

כזכור, הנשיא הודיע על הפסקת תקיפות זמנית באיראן לשבועיים, לאחר שפקיסטן העבירה לטהרן הצעה מקיפה להפסקת אש הכוללת פתיחה מחדש של מצר הורמוז. ההחלטה הגיעה לאחר איומים חריפים של הנשיא האמריקאי על "מוות של ציוויליזציה שלמה".

בשטח, איראן המשיכה לשגר מטחים לעבר ישראל גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש, כאשר נרשמו פגיעות ישירות במספר מוקדים. צה"ל ממשיך בפעילות אינטנסיבית בדרום לבנון, כשהוא מחסל מחבלים ומשמיד תשתיות טרור של חיזבאללה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

25
ברוך ה' על הניסים והנפלאות שעשה עמנו אבל אסור לשכוח לא בכוחנו ולא בעוצם ידינו רק בזכות התורה והתפילות עם ישראל ניצל חייבים להתחזק בשמירת המצוות
רובין
24
היום הוכחנו לכולם עם ישראל לא משחק כל אויב שמרים יד נגדנו ייפול חיזבאללה איראן אין מקום לטעויות כוח אצבע על ההדק ומכה שאין לה חזרה.
אלי
23
לא לתת להם נשימה כל מחבל כל טיל משמידים החזקה בידינו והאויב יודע אנחנו מגיעים עד הסוף
הדר
22
רואים את הניצחון ביד ה' אבל גם בפועל צריך להכות בלי רחמים להשמיד כל מחסום לנטרל כל איום אין מקום לרפיון
קליינמן
21
ברוך ה' על מנהיג נועז שמראה לכולם מי שמרים יד נגד ישראל יקבל את המכה הקשה ביותר יישר כוח ראש הממשלה ההישגים בשטח מדברים בעד עצמם
אבוחצירא
שטויות וחבלים ממשיכים בקונספציה שוב אין ניתחון מוחלט
ביבי
מה עם בחורי ישיבה בכלא?? בושה לביבי
אמת
20
הישג מדהים חיסול מדעני גרעין השמדת מערך הטילים מכה חסרת תקדים לחיזבאללה ראש הממשלה הוביל אותנו בביטחון מוחלט
גרוסמן
19
מנהיגות אמיצה ומדויקת חיזבאללה וחיזוק איראן נוטרלו הגרעין הושמד מערך הטילים הושמד כמעט לחלוטין יישר כוח לנתניהו על ההובלה הנחושה
דוד
18
אם לא גומרים מה שמתחילים אז חוץ מלבזבז סכומי ענק של כסף שפוגעים במשק לא עשינו כלום כי זה רק עניין של זמן שהכל יחזור לקדמותו בקיצור קמח טחון טחנת יא ביבי
עוד פעם הפסדנו
למה אתה אומר לא עשינו? רק תחשוב איפה היה המשפט שלו היום, ואיפה הוא בעצמו היה, אלמלא מלחמת "התקומה"... ואיך אתה לא מרגיש את התקומה האדירה... אותי זה דווקא מקומם. מאד מקומם.
אורח לרגע
17
תודה לה על שליח נאמן ששלח לעמו-בנימין נתניהו . תודה נתניהו על זה שאתה לא מקשיב לקולות הרקע שמגיעים ממחנה האופוזיציה. ששומעים את הצהרתו של יאיר לפיד השוטה מבינים איזה נס יש לנו שלא עומד בראשנו ליצן אוטיסט כדוגמת יאיר לפיד
עם ישראל חי
16
איפה החותים מדוע אין מתקפת טילים בליסטיים על מחנות החותים ?
תושב מרכז

