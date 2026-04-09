הבקשה של אלי'ה כהן | צפו הבקשה של אלי'ה כהן | צפו 10 10 0:00 / 1:35 הבקשה של אלי'ה כהן | צפו

שורד השבי אלי-ה כהן נכנס הבוקר (חמישי) לניתוח בכף רגלו, ורגע לפני הניתוח הוא פנה לציבור בפנייה מרגשת: "תתפללו עליי, שבעז"ה אעמוד תחת החופה".

"בוקר אור לכולם. השעה 05:30 בבוקר, האמת שאני קצת לחוץ", פתה אלי-ה את דבריו: "ממש ממש עכשיו אני יוצא לבית החולים לעבור ניתוח שאני דוחה אותו לא מעט זמן. למי שלא יודע, ב-7 באוקטובר נחטפתי לרצועת עזה עם כף רגל מרוסקת לגמרי בעקבות הירי שחווינו בתוך המיגונית". אלי-ה הוסיף ושיתף: "אם לומר את האמת, פגישה עם בית חולים זה משהו שהוא מאוד לא פשוט עבורי בעקבות טראומה שחוויתי בתוך הבית חולים בעזה. האמת שזו גם אחת הסיבות שאני לא הולך לשיקום בבית חולים, כי המקום הזה נורא נורא מציף אותי".

אלי-ה כהן בריאיון מיוחד לישי כהן - צילום: שמואל אריה אלי-ה כהן בריאיון מיוחד לישי כהן | צילום: צילום: שמואל אריה 10 10 0:00 / 30:19 אלי-ה כהן בריאיון מיוחד לישי כהן ( צילום: שמואל אריה )

"יש בי גם פחד מאוד גדול שהניתוח הזה לא יעבור כמו שצריך", שיתף אלי-ה. "מה שזה בגדול אומר שאני לא אוכל לעמוד בחתונה של עצמי. אבל אני רוצה ללכת בדרך האמונה ולהאמין שהכול יהיה בסדר ובדיוק בשביל זה אתם פה נכנסים בתמונה".

שורד השבי פנה לציבור: "אחים שלי יקרים, אני רוצה לבקש מכם, תתפללו עליי, תתפללו שהניתוח הזה יעבור כמו שצריך. שבעזרת השם אני אעמוד על הרגליים ושבעזרת השם אני אעמוד מתחת לחופה שלי יחד עם זיו ואצליח לדרוך על הכוס. אין דבר בעולם שאני רוצה יותר מזה. אני חושב שזה יהיה הניצחון הכי גדול בעולם".

"אז אחים שלי יש לי בקשה אחת", סיים אלי-ה את דבריו: "קחו לכם שנייה, תקראו איזה פרק תהילים, תתפללו על אלי-ה בן סיגלית, שהניתוח הזה יעבור כמו שצריך, תודה רבה".