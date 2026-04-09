דריכות גבוהה במערכת הביטחון

באיראן שוקלים לחדש את הירי לישראל: "ערוכים, חיזבאללה המום מעומק החדירה ומהיקף המכה"

למרות הפסקת האש הזמנית, שנשמרת כבר יותר מיממה ללא ירי איראני לעבר ישראל, במערכת הביטחון דרוכים וערוכים לחידוש האש, בעקבות התקיפות בלבנון | שר הביטחון ישראל כ"ץ בסרטון פומבי: "חיזבאללה המום מעומק החדירה ומהיקף המכה. צה"ל ערוך ומוכן לפעול בעוצמה אם איראן תירה" (אקטואליה, ביטחון)

ההודעה של כ"ץ (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

הפסקת האש הזמנית, שנכנסה לתוקפה במהלך שביעי של פסח, עדיין נשמרת. איראן לא ירתה לעבר ישראל כבר יותר מיממה, אבל במשמרות המהפכה שוקלים אם לחדש את הירי למרות הפסתקת האש - בל התקיפות הישראליות בלבנון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום (חמישי) סרטון פומבי שבו הצהיר כי צה"ל ערוך ומוכן לחידוש האש, ואיים על .

"מבצע "חושך נצחי" היה מהלומה חזקה מאוד בפרצופו של החיזבאללה שהוציא אותו המום ומבולבל מעומק החדירה ומהיקף המכה", אמר .

"למעלה מ-200 מחבלים חוסלו אתמול והביאו את מספר המחוסלים במערכה הזאת למעל 1,400 - יותר מפי שניים ממלחמת לבנון השנייה.

"ארגון הטרור חיזבאללה משווע להפסקת אש וגם פטרוניו האיראנים לוחצים ומאיימים - מחשש כבד שישראל תרסק את החיזבאללה. צה"ל ערוך ומוכן לפעול בעוצמה אם איראן תירה לעבר ישראל".

הוא הוסיף: "הסיכום על הפרדת הזירות הוא הישג חשוב שהוביל ראש הממשלה, ומאפשר לנו לפעול בעוצמה נגד החיזבאללה לפי תוכנית סדורה שמבוססת על ארבעה קווים:

"קו הגבול - כולל הרס הבתים בכפרי המגע הלבנונים; קו המגננים בתוך לבנון שהורחב מ-5 ל-15 נקודות; קו הנ"ט שתפיסתו הושלמה באמצעות התמרון הקרקעי ופועלים כרגע להרחבתו בנקודות נוספות; וקו הליטני שבו צה״ל ישלוט כחלק מהשליטה במרחב הליטני - וימנע חדירת מחבלים נוספים וחזרת תושבים דרומה.

"במקביל צה"ל יתקוף מהאוויר בהתאם למודל איראן ובעוצמה רבה את המחבלים והמשגרים במרחב הליטני ובאזורי השיגור ברחבי לבנון מחוץ לאזור הליטני. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון וכך בדיוק נעשה".

10
תירו נבילות, עוד לא סיימו את העבודה איתכם, נשארו קצת טילים וכד להשמיד, לא דיברנו על אורניום, רק חכו קצת , תנו לטייסים קצת לאגור כוחות ,ולטפל בכם טוב יותר בסיבוב הבא
לירז
9
כדאי שאדון כץ ישנן לעצמו את האימרה: יהללך זר ולא פיך.
יהושע
8
בורא עולם ישמור על הילדים שלנו בלבנון האיראנים האלה רק דיבורים שחור בעיניים שיהיה להם שר הביטחון כ"ץ תן להם בראש אל תרחם עליהם
בבר
7
ישועת ה' כהרף עין שכל הטילים שלהם יחזרו עליהם בחזרה חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה תמשיכו לתקוף לא להוריד את הרגל מהגז
אריק
6
אנחנו לא סומכים על כוחם ועוצם ידם של בשר ודם אלא רק על אבינו שבשמיים אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוהינו נזכיר רק תשובה ותיקון המעשים יצילו אותנו מהגזירות
יוסף חיים
5
שאפו למערכת הביטחון על הביצועים מדהים לראות את השילוב של טכנולוגיה וסיעתא דשמיא הגיע הזמן שתושבי הצפון יחזרו הביתה בביטחון מלא לא להתקפל מול איומי האיראנים
שמשון
4
שמעתם את חמינאי? הוא שוקל לירות כפרה עליו הוא שוקל לירות כמו שאני שוקל לעשות דיאטה אחרי המופלטות של מימונה חיזבאללה המום מעומק החדירה? בטח המום צה"ל נכנס להם לתוך הווריד בלי לבקש רשות מהבאבא כ"ץ תגיד להם שאם הם ירו אנחנו נשלח להם את פקידי השומה של מס הכנסה זה יותר מפחיד מטיל יריחו
חכם חנוכה
3
חזק וברוץ כ"ץ הגיע הזמן להוריד את הכפפות ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם חיזבאללה המום? מצוין עכשיו הזמן לקבור אותם בתוך ההריסות שלהם כל ירי מחיזבאללה חייב להיענות בהחרבת תשתיות הטרור של חיזבאללה עם ישראל חי ולא מפחד מאף חיה בלבנון
טל
2
שוב מאותו דבר רק קצת יותר.. אתם בקונספציה- כל זמן שלא תכבשו (ולא זמנית) ותיישבו ביהודים את לבנון ועזה יהרגו עוד ווד מחיילנו/אזרחינו והדםעל ידכם- חזקו ואמצו ועשו את הדבר הנכון סוף סוף
יויו
1
להסתער קדימה ולחסל כל איום בשטח לבנון להשמיד מפקדות למחוק מחסני אמל"ח ולנטרל את היכולות של חיזבאללה אחת ולתמיד עבודה נחושה עוצמתית ובלתי מתפשרת עד לניצחון מלא בלבנון והחזרת השקט לצפון
איתן

