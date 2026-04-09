ההודעה של כ"ץ - צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון ההודעה של כ"ץ | צילום: צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:41 ההודעה של כ"ץ ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

הפסקת האש הזמנית, שנכנסה לתוקפה במהלך שביעי של פסח, עדיין נשמרת. איראן לא ירתה לעבר ישראל כבר יותר מיממה, אבל במשמרות המהפכה שוקלים אם לחדש את הירי למרות הפסתקת האש - בל התקיפות הישראליות בלבנון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום (חמישי) סרטון פומבי שבו הצהיר כי צה"ל ערוך ומוכן לחידוש האש, ואיים על חיזבאללה. "מבצע "חושך נצחי" היה מהלומה חזקה מאוד בפרצופו של החיזבאללה שהוציא אותו המום ומבולבל מעומק החדירה ומהיקף המכה", אמר כ"ץ. "למעלה מ-200 מחבלים חוסלו אתמול והביאו את מספר המחוסלים במערכה הזאת למעל 1,400 - יותר מפי שניים ממלחמת לבנון השנייה. "ארגון הטרור חיזבאללה משווע להפסקת אש וגם פטרוניו האיראנים לוחצים ומאיימים - מחשש כבד שישראל תרסק את החיזבאללה. צה"ל ערוך ומוכן לפעול בעוצמה אם איראן תירה לעבר ישראל".

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הוא הוסיף: "הסיכום על הפרדת הזירות הוא הישג חשוב שהוביל ראש הממשלה, ומאפשר לנו לפעול בעוצמה נגד החיזבאללה לפי תוכנית סדורה שמבוססת על ארבעה קווים:

"קו הגבול - כולל הרס הבתים בכפרי המגע הלבנונים; קו המגננים בתוך לבנון שהורחב מ-5 ל-15 נקודות; קו הנ"ט שתפיסתו הושלמה באמצעות התמרון הקרקעי ופועלים כרגע להרחבתו בנקודות נוספות; וקו הליטני שבו צה״ל ישלוט כחלק מהשליטה במרחב הליטני - וימנע חדירת מחבלים נוספים וחזרת תושבים דרומה.

"במקביל צה"ל יתקוף מהאוויר בהתאם למודל איראן ובעוצמה רבה את המחבלים והמשגרים במרחב הליטני ובאזורי השיגור ברחבי לבנון מחוץ לאזור הליטני. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון וכך בדיוק נעשה".