"איראן הייתה על סף תגובה": הפסקת האש כמעט נגמרה בשנייה אחת

טיל איראני בשמי הארץ, אילסוטרציה ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

דובר משרד החוץ האיראני הודיע היום (חמישי) כי משלחת איראנית תגיע לשיחות השלום המתוכננות באסלאמאבד שבפקיסטן, אך התנה את השתתפותה בתנאי מרכזי: הפסקה מוחלטת של כל התקיפות הישראליות בלבנון.

הדובר האיראני טען כי איראן הייתה אתמול "על סף ביצוע תגובה צבאית", אך נמנעה מכך במכוון כדי לאפשר למסלול הדיפלומטי להתקדם. הצהרה זו מגיעה על רקע הפסקת האש השברירית שנכנסה לתוקף בין ארה"ב וישראל לאיראן, אך עדיין מלווה במתחים ובחוסר ודאות. מחלוקות על היקף הפסקת האש המתווכת הפקיסטנית טוענת כי הפסקת האש חלה גם על לבנון, אך ישראל וארה"ב דחו טענה זו בתוקף. מצידה של ישראל, התקיפות בלבנון אף הוגברו בימים האחרונים, כאשר צה"ל תקף תשתיות טרור ומפקדות של חיזבאללה בדרום לבנון ובביירות.

טראמפ מאיים: "הירי יתחיל מחדש"

במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזהיר מוקדם יותר כי אם איראן לא תעמוד בהתחייבויותיה, "הירי יתחיל מחדש, גדול יותר וחזק יותר".

המשא ומתן באסלאמאבאד אמור להיפתח מחר (שישי), אך אין כל ערובה לכך שהמלחמה באמת הסתיימה. הצדדים מספקים הצהרות סותרות, ויש עדיין מחלוקות בין איראן לארה"ב לגבי היקף הפסקת האש ותנאיה.