כיכר השבת
מאחורי הקלעים

"איראן הייתה על סף תגובה": הפסקת האש כמעט נגמרה בשנייה אחת

דובר משרד החוץ האיראני טען שנמנעה תגובה איראנית אתמול לתקיפות בלבנון, כדי לאפשר לדיפלומטיה לפעול | במקביל הדובר הציב אולטימטום להפסקת התקיפות (העולם הערבי)

טיל איראני בשמי הארץ, אילסוטרציה (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

דובר משרד החוץ האיראני הודיע היום (חמישי) כי משלחת איראנית תגיע לשיחות השלום המתוכננות באסלאמאבד שבפקיסטן, אך התנה את השתתפותה בתנאי מרכזי: הפסקה מוחלטת של כל התקיפות הישראליות ב.

הדובר האיראני טען כי הייתה אתמול "על סף ביצוע תגובה צבאית", אך נמנעה מכך במכוון כדי לאפשר למסלול הדיפלומטי להתקדם. הצהרה זו מגיעה על רקע הפסקת האש השברירית שנכנסה לתוקף בין ארה"ב וישראל לאיראן, אך עדיין מלווה במתחים ובחוסר ודאות.

מחלוקות על היקף הפסקת האש

המתווכת הפקיסטנית טוענת כי הפסקת האש חלה גם על לבנון, אך ישראל וארה"ב דחו טענה זו בתוקף. מצידה של ישראל, התקיפות בלבנון אף הוגברו בימים האחרונים, כאשר צה"ל תקף תשתיות טרור ומפקדות של בדרום לבנון ובביירות.

כוחות קומנדו וסירות טילים של חיל הים של צבא שומרי המהפכה האסלאמית בתמרון הנביא התשיעי באזור הכללי של מצר הורמוז, המפרץ הפרסי. (צילום: By sayyed shahab-o- din vajedi - http://akkasemosalman.ir/wp-content/gallery/immortal/manovr-daryaei17.jpg, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44399753)

טראמפ מאיים: "הירי יתחיל מחדש"

במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזהיר מוקדם יותר כי אם איראן לא תעמוד בהתחייבויותיה, "הירי יתחיל מחדש, גדול יותר וחזק יותר".

המשא ומתן באסלאמאבאד אמור להיפתח מחר (שישי), אך אין כל ערובה לכך שהמלחמה באמת הסתיימה. הצדדים מספקים הצהרות סותרות, ויש עדיין מחלוקות בין איראן לארה"ב לגבי היקף הפסקת האש ותנאיה.

