"המים הגיעו לי לצוואר": אשה נפלה ומכסה הביוב נסגר עליה

האשה נופלת לתוך הביוב ( צילום: מסך )

סרטון אבטחה מצמרר שהגיע מברזיל חושף את הרגע שבו אישה צעירה פשוט נעלמה אל תוך האדמה.

פאביאנה רוזה, בת 32, צעדה ברחוב שקט בריו דה ז'ניירו זמן קצר לאחר שירדה ממונית-אופנוע. בעודה מרוכזת במכשיר הטלפון שלה, היא דרכה על מכסה ביוב שנראה תמים לחלוטין. ברגע אחד, מכסה המתכת התהפך תחת משקל גופה, והיא נפלה אל תוך מערכת הניקוז העמוקה. נהג האופנוע שהוריד אותה שניות קודם לכן הבחין במתרחש ומיהר למקום, יחד עם עוברי אורח נוספים שנחלצו לעזרתה. צוותי החירום שהוזעקו לזירה הצליחו לבסוף למשוך אותה בבטחה אל מחוץ לבור.

האשה נופלת לתוך הביוב - צילום: רשתות חברתיות האשה נופלת לתוך הביוב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

"חשבתי שאני הולכת למות, כי המים הגיעו לי עד לחזה והבור היה עמוק מאוד", סיפרה רוזה לכלי התקשורת המקומיים לאחר שפונתה לבית החולים. בנוסף לטראומה הקשה, היא סבלה מפציעות בכל חלקי גופה כתוצאה מהמכה שספגה ממכסה המתכת בזמן הנפילה.

מחקירת האירוע עולה כי המכסה לא היה במקומו כראוי בשל מעשה פלילי. תיעוד ממצלמות אבטחה בשעה 02:00 בלילה הקודם הראה שני גנבי מתכות פוטנציאליים שהסירו את המכסה וניסו להחזירו למקומו מבלי לאבטח אותו כנדרש.