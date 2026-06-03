מתקפת כטב"מים אוקראינית רחבת היקף פגעה הבוקר (רביעי) בתשתיות אסטרטגיות בעיר סנט פטרסבורג, שעות ספורות בלבד לפני פתיחתו של הפורום הכלכלי הבינלאומי השנתי של הנשיא ולדימיר פוטין המתקיים בעיר.

התקיפה כוונה לעיר הולדתו של הנשיא הרוסי, שעה שזו נערכת לארח עשרות אלפי משתתפים מהעולם, במה שנחשב לניסיון אוקראיני להביך את ראש הקרמלין ולהפגין את פגיעותן של הערים הגדולות ברוסיה העמוק בפנים השטח.

הפגיעה המרכזית נרשמה במסוף היצוא של הנפט בנמל סנט פטרסבורג, מתקן הדלק הגדול ביותר בצפון-מערב רוסיה, שם התפתחה שריפת ענק ועמודי עשן שחור וסמיך נראו היטב ממרכז העיר ההיסטורי.

ערוצי מעקב דיווחו כי סדרת פיצוצים עזים נשמעה באזור הנמל לאורך שעות הבוקר המוקדמות בעקבות התלקחות של מכלי אחסון דלק, והדי הפיצוצים הרעידו את השכונות הסמוכות.

מושל סנט פטרסבורג, אלכסנדר בגלוב, מסר כי תשתיות נפגעו בשלושה רובעים שונים של העיר, קרונשטדט, קירובסקי וקרסנוסלסקי, והוסיף כי "מספר מתקנים נפגעו. מאמצי הניקוי נמשכים כעת. מספר אנשים נפצעו. לא היו הרוגים". במקביל, מושל מחוז לנינגרד המקיף את העיר, אלכסנדר דרוזדנקו, עדכן כי מערכות ההגנה האווירית יירטו כ-50 כטב"מים אוקראיניים שנצפו בשמי האזור במהלך פשיטת המערך האווירי.

המתקפה גרמה לשיבושים קשים בתנועה האווירית האזרחית, ולמעלה מ-20 טיסות יוצאות עוכבו או בוטלו בנמל התעופה הבינלאומי פולקובו בסנט פטרסבורג בשל המצב הביטחוני הרגיש. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, התייחס באופן רשמי לאירועים ואישר כי כטב"מים של ארצו "פגעו במסוף הדלק" בנמל, וכי הכוחות התוקפים "כיוונו גם למתקן צבאי" הממוקם בסמוך לעיר.