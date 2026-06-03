טייס שזכה במטוס בהגרלה של MrBeast נעצר בפרגוואי בגין הובלת סמים בשווי 3.6 מיליון דולר ( צילום: רשתות חברתיות )

רק שנה חלפה מאז שג'בארי בראון, גבר על 99 טייסים אחרים באחד האתגרים הגדולים ביותר של MrBeast וזכה במטוס פרטי מסוג Hawker 400XP בשווי של כ-2.4 מיליון דולר.

האתגר שבו זכה ג'בארי בראון נקרא "100 טייסים נלחמים על מטוס פרטי". במסגרת התחרות, בראון גבר על 99 טייסים אחרים בסדרת משימות תובעניות, שכללו גרירת מטוס, הישרדות מול הדף של מנועי סילון וצניחה חופשית. במשימת הגמר שנערכה בריאד, ערב הסעודית, נדרשו המתמודדים להיצמד למטוס שהוצב במרכז כביש מהיר. בראון, הטייס הצעיר ביותר בתחרות בגיל 20 בלבד, ניצח לאחר שהצליח להיאחז במטוס במשך למעלה מ-19 שעות וזכה במטוס פרטי מסוג Hawker 400XP בשווי של כ-2.4 מיליון דולר, והפך למיליונר בן לילה ולדמות מוכרת בקהילת הסטרימינג. אולם, ב-30 במאי 2026, התהילה התחלפה בסיוט. בראון נעצר בשדה התעופה הבינלאומי סילביו פטירוסי ליד אסונסיון, פרגוואי, לאחר שרשויות המלחמה בסמים פשטו על מטוס שבו שימש כטייס משנה.

טייס שזכה במטוס בהגרלה של MrBeast נעצר בפרגוואי בגין הובלת סמים בשווי 3.6 מיליון דולר ( צילום: רשתות חברתיות )

במהלך הבדיקה גילו הסוכנים 261.6 קילוגרם של מריחואנה "פרימיום" שהוסתרה בתוך מזוודות שנפרקו מהמטוס, על פי החשד, המשלוח יועד לשוק הברזילאי, שם שוויו מוערך בכ-3.6 מיליון דולר.

הדרמה רחוקה מלהסתיים. שלושה אזרחים אמריקאים אחרים נותרו במעצר בחשד לסחר בינלאומי בסמים, בעוד הטייס הראשי, הצליח להימלט מהמדינה בטיסה מסחרית לפני גילוי הסמים ונגדו הוצא צו מעצר בינלאומי.

למרות ששמו של MrBeast עלה לכותרות בעקבות מעורבותו של הזוכה המפורסם, הרשויות הדגישו כי אין כל ראיה הקושרת את היוטיובר או את החברה שלו לפרשה בפרגוואי.