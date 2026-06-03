כמו אדמו"ר: הנתינים ניסו לנשק את יד הנסיך - וכך הוא הגיב

סרטון ויראלי חדש של יורש העצר של מרוקו, הנסיך מולאי חסן, ששודר בין היתר בערוץ אל-חדת', מעורר דיון סוער ברשתות החברתיות.

בתיעוד, שצולם במהלך אירוע רשמי, נראה הנסיך כשהוא מקבל את פניהם של דיפלומטים, פוליטיקאים ואנשי ציבור, ומושך את ידו במהירות כמעט כתנועת הגנה כאשר חלקם מנסים לנשק את היד כמחווה מסורתית.

​הנסיך בן ה-22 סירב לקבל את המחווה, אך המשיך לשוחח בנינוחות עם הנוכחים אשר הסתפקו בלחיצת יד פשוטה.

נשיקת היד היא מנהג עתיק בממלכה המסמל כבוד עמוק, נאמנות והכרה בסמכות המלוכה. התחמקותו של הנסיך מוסברת בכך שהוא עדיין אינו המלך השליט, ולכן הדבר נתפס כמחווה של צניעות, בעוד הוא עצמו נושק את ידו של אביו, המלך מוחמד השישי.

​התנהגותו של יורש העצר, שכבר הציג דפוס פעולה דומה בסרטונים שהפכו ויראליים בעברו כנער, חילקה את הגולשים ברשתות החברתיות.

רבים משבחים אותו על גישה שוויונית ומודרנית, אחרים רואים בכך שמירה על הפרוטוקול התרבותי שלפיו רק למלך מגיעה הנשיקה המלאה, ויש המבקרים את עצם קיום המסורת לנשק את ידי המונרכים.