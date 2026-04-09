הרב יוסף שפרונג מונה לכהן כרב המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, לאחר פרישתו לגמלאות של הרב משה פלג שמילא את התפקיד במסירות רבה במשך עשרות שנים. הרב שפרונג מוסמך להוראה ורבנות מהגאון רבי אשר וייס במסגרת בית המדרש לרבנות ודיינות דרכי תורה, ומשמש כמורה הוראה למעשה במכלול הנושאים הקשורים ברפואה והלכה.

ההחלטה על מינוי הרב שפרונג לתפקיד התקבלה על ידי מנכ"ל שערי צדק פרופ' עופר מרין ונשיא שערי צדק פרופ' יותנן הלוי, בברכת הרב הפוסק של המרכז, הגאון רבי אשר וייס, שהוא מורו ורבו של הרב שפרונג. המינוי משקף את המשך המסורת של שערי צדק כמוסד רפואי המקפיד על שמירת ההלכה לצד מצוינות רפואית.

הרב שפרונג הוא מייסד המכון לרפואה והלכה בירושלים, המתמחה ביצירת מדריכים הלכתיים מקיפים בנושאי רפואה והלכה במציאות ימינו. המכון פועל בשיתוף פעולה בין רופאים בכירים לרבנים, ומהווה גוף מקצועי המתמודד עם השאלות ההלכתיות המורכבות העולות בעידן הרפואה המודרנית.

בתחום הספרות ההלכתית, הרב שפרונג הוא מחבר הספר "רפואה והלכה בפרשה", המשלב בין לימוד פרשת השבוע לבין נושאים הלכתיים רפואיים. הספר משקף את גישתו המקצועית והמעמיקה לנושאי רפואה והלכה, ומהווה מקור ידע חשוב לציבור הרחב ולאנשי מקצוע כאחד.

במסגרת תפקידו החדש בשערי צדק, הרב שפרונג מתמודד עם אתגרים הלכתיים מורכבים הנובעים מהטכנולוגיה הרפואית המתקדמת. המרכז הרפואי מוכר כמוסד המהוה חוד חנית ביישום והטמעת מערכות טכנולוגיות משוכללות, מה שמחייב התאמה הלכתית מדויקת לשימוש בימי שבת ומועד.

הרב שפרונג הדגיש את חשיבות ההמשכיות בהקפדה על כשרות גלאט מהדרין בכל מחלקות בית החולים, זהירות ודקדוק בטומאת כהנים, והשראת אוירה המאפשרת את קיום ההלכה לנזקקים והנדרשים לכך. לדבריו, התפקיד מהווה רשת בטחון למטופלים שומרי מסורת, ומספק פתרונות וכלים המאפשרים למטופל ובני משפחתו לשהות בבית החולים במנוחת הדעת והנפש.

הגישה המקצועית של הרב שפרונג משלבת בין הבנה עמוקה של ההלכה לבין היכרות מעמיקה עם המציאות הרפואית המודרנית. הוא רואה בטיפול הדתי והרוחני תמיכה חיונית בטיפול הרפואי והסיעודי המקצועי, ופועל ליצירת סביבה בה המטופלים יכולים לקבל טיפול רפואי מצוין תוך שמירה על ערכיהם הדתיים והרוחניים.