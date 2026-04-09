חג הפסח בחצר הקודש רחמסטריווקא, החל מההכנות הקפדניות בערב החג ועד לעריכת השולחנות הטהורים בימי חול המועד.

תמונה אחת שעוררה סקרנות רבה, נלכדה בעדשת המצלמה במהלך מעמד שריפת החמץ בחצר בית המדרש. בתיעוד נראה האדמו"ר עומד כשבידו מכשיר סלולרי, מחזה בלתי שגרתי בעליל בחצרות חסידיות.

הסיבה המרתקת לכך, הרבי ביקש לפתוח באמירת ה"כל חמירא" בדיוק בשנייה האחרונה של זמן ביעור חמץ. כיוון שהשעון המדויק ביותר שעמד לרשותו באותם רגעים היה המכשיר שבכיסו, הוא נעזר בו כדי לכוון לרגע המדויק של ביעור חמץ מן העולם, ואז נשא את התפילה בכוונה עצומה אל מול הלהבות.

לאחר חצות היום בערב פסח, הופיע האדמו"ר למעמד אפיית מצות מצווה. כפי שניתן לראות בתיעוד, כמנהגו מדי שנה, החליף הרבי את השטריימל המפואר בשטריימל ישן ופשוט יותר. הסיבה למנהג זה היא החשש מחמץ, במהלך האפייה וההתעסקות המהירה עם הבצק, קיים חשש שמא פירורי קמח ידבקו בשיער השטריימל, ולכן מקפיד הרבי להשתמש בשטריימיל הישן, בעודו נוטל חלק ועוסק בעבודת הקודש בלהבת אש.

התיעוד נחתם ברגעי ההתעלות בטיש שערך האדמו"ר בימי חול המועד, בהיכל הטישים המפואר במרכז החסידות בירושלים.