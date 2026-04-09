כיכר השבת
החמץ המתין לחצות

"יש בורא עולם" | התעלות בטיש נעילת החג בויז'ניץ ותגמול מיוחד לבעלי המאפייה

שנה אחרי הטיפול המורכב בלוס אנג'לס, האדמו"ר מויז'ניץ רומם את אלפי החסידים בטיש נעילת חג בלתי נשכח • מרגעי השיא: שירת ההמנון "יש בורא עולם" שהפכה לסמל האמונה של החסידות, והמחול המיוחד של פרחי החסידים • וגם: המחווה הנדירה לבעלי המאפייה שדחו את מכירת החמץ לחצות הלילה בהוראת הרבי (חסידים)

נעילת החג בחצה"ק ויז'ניץ | צילום: שוקי לרר
בחצר הקודש ויז'ניץ חתמו את ימי חג הפסח בשיא של התעלות והודיה. בטיש נעילת החג, שנמשך שעות ארוכות אל תוך הלילה, התכנסו אלפי חסידים, כשהם מציינים שנה מאז התקופה המתוחה בה שהה האדמו"ר בלוס אנג'לס לצורך החלמה מהליך רפואי מסובך שעבר בחודש אדר דאשתקד.

רגע השיא בטיש נרשם כאשר הקהל החל בשירת "יש בורא עולם". השיר, שהפך בשנה וחצי האחרונות להמנון הבלתי רשמי של החסידות וסמל לאמונה הפשוטה שליוותה את החסידים בכל התקופה, הרעיד את כתלי בית המדרש, תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה בעוז ומבקש מפרחי החסידים לצאת במחול מיוחד במרכז ההיכל.

רגע מפתיע ויוצא דופן נרשם לקראת סיום הטיש. במהלך ימי חול המועד, התבטא האדמו"ר בכאב על הבהילות של האנשים לרדוף אחר החמץ מיד עם צאת החג, דבר שפוגע במעלת קדושת הימים. בעקבות דבריו, קיבלו על עצמם בעלי 'מאפיית ויז'ניץ' המפורסמת שלא לפתוח את המכירה אלא בחצות הלילה, זמן רב לאחר צאת החג.

כאות הוקרה על חיזוק כבוד החג, קרא האדמו"ר לבעלי המאפייה והעניק להם "מצה שמירה". הרבי הרעיף עליהם ברכות לרוב לפרנסה והצלחה, כשהוא מציין לשבח את העובדה שבחרו ברוחניות על פני הרווח הכלכלי המיידי של ליל מוצאי החג.

נעילת החג פסח בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
