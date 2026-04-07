כיכר השבת
קדושת ימי הפסח

סוף לביזיון בצאת החג | האדמו"ר מויז'ניץ גינה את הנהירה לחמץ - המאפייה נסגרת!

בעקבות דברות קודש נוקבים שנשא האדמו"ר מויז'ניץ השבוע נגד הנהירה לחמץ בצאת החג, הובילו את הנהלת 'מאפיית ויז'ניץ' להחלטה דרמטית • השנה, מכירת הלחמניות המפורסמת לא תיפתח לקהל הרחב בצאת החג • "לא יאה למהר לקנות את מה שלא מזכירים בפסח" • כל הפרטים על המהפכה (חרדים)

6תגובות
מוצאי חג הפסח במאפיית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

דברים נוקבים השמיע השבוע במהלך ימי חול המועד, האדמו"ר מויז'ניץ בפני חסידיו, דברים שהובילו לשינוי מיידי במסורת רבת שנים במאפייה המפורסמת בבני ברק.

בדברים שיצאו מן הלב, עורר האדמו"ר על תופעה המעיקה על לבו מדי שנה: הנהירה ההמונית והדוחק המביך במאפיות מיד עם צאת החג, כדי להשיג חמץ טרי. בשיחתו, נמנע האדמו"ר מלהוציא את המילה "חמץ" מפיו בשל קדושת המועד, ובחר לרמוז על "אותם דברים שלא מזכירים בפסח".

האדמו"ר הרחיב במעלת המצה וההכנות הרבות לחג, ותמה בפני החסידים: "לא נאה ולא יאה למהר ולקנות את אותם הדברים מיד בצאת החג, לאחר שכה עמלנו להגיע לקדושת הפסח". הרבי אף התייחס בביטול למראות של עומס ומריבות בתורים למאפיות, וכינה זאת כדבר שאינו הולם את רוח החסידות.

האדמו"ר מויז'ניץ באפיית מצות מצווה בערב פסח (צילום: א. אייזנבאך)

בעקבות הדברים החריפים של האדמו"ר, החליטו בהנהלת 'מאפיית ויז'ניץ' המפורסמת בבני ברק לשנות מהמסורת רבת השנים, והשנה לראשונה לא תיפתח מכירת הלחמניות לקהל הרחב מיד עם צאת החג.

מוצאי חג הפסח במאפיית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

על פי ההחלטה החדשה, המאפייה תתמקד בצאת החג באספקה סיטונאית בלבד לחנויות ולמרכולים, ואילו דלתות המאפייה למכירה קמעונאית ייפתחו בשעה מאוחרת הרבה יותר, זאת כדי למנוע את התיעודים המביכים של הדוחק והנהירה המבוהלת בצאת החג.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
אז מה עשינו?!
אז כן.פותחים בשעה מאוחרת
4
יש סיפור על הרב מרדכי אליהו שהיה גר בקרית משה (ליד מאפיית אנג'ל המיתולוגית) ופעם אמרו לו בצאת החג הרב תראה מזה בצאת פסח איך אנשים בהמוניהם הולכים לקנות חמץ.. ענה להם הרב "תראו כמה קדושים עם ישראל שלמרות אהבתם הרבה לחמץ שבוע שלם לא נגעו בו" הכל עניין של הסתכלות
מוישה
זה נכון אבל נכון בהסתכלות נכונה... כלומר כאשר אנשים הנראים רחוקים ממצוות אז מצווה וראוי להתסכל כמו בסיפור שלך אבל אנשים הנראים חרדים.... ההסתכלות עך זה היא לפי דרגתם ולא יאה ונאה ככה להתנהג לרוץ אחר החמץ כמי שיוצא כעץ משעבוד לגאולה. הכל עניין של הסתכלות אבל הסתכלות נכונה
אלי
3
יש דוחק מביך בכל מקום כמעט, באוטובוס,במטוס בהילולות. בכל מקום שיש חרדים אין שמירה על מרחב אישי למרות שכתוב ''במקומך יושיבוך'' ''ואין אדם נוגע במוכן לחברו". הכל יפה בתיאוריה
יוסיפון
2
אין מצב בעולם שזה לא יפתח למרות שהוא אמר
מה זה משנה
1
על פי חסידות יש ענין להידחף, ופוק חזי מאי עמא דבר
משה

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר