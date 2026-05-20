בסמטאותיה של עיר הקודש צפת | למה עטפו את ילדי טבריה בטליתות?

התרגשות והתרפקות של קודש אפפו השבוע את סמטאותיה של עיר המקובלים צפת, כאשר עשרות ילדי חמד, תינוקות של בית רבן מתלמוד התורה 'תולדות אהרן' בעיר הקודש טבריה, הגיעו לחגוג את מעמד לימוד אותיות הא'-ב' אצל מורם ורבם, האדמו"ר מתולדות אהרן, בבית הכנסת העתיק 'אלקבץ' בעיר.

המחזה המרגש החל כבר בשעות הבוקר המוקדמות בעיה"ק טבריה. האבות הנרגשים נשאו על ידיהם את ילדי החמד, בני השלוש, כשהם עטופים מכף רגל ועד ראש בטליתות כפי הנהוג, וזאת כדי למנוע מכל פגע או מראה שאינו ראוי לפגוע בעיניהם הטהורות בדרכם ללימוד האותיות הקדושות. לאורך כל היום נשמרו הילדים בקדושה עילאית, כלי קיבול טהור לקבלת התורה.

כאמור, ילדי החמד הגיעו אל העיר הקודש צפת, בה שוהה בשבועות האחרונים האדמו"ר מתולדות אהרן לצורך מנוחה. בין כותליו הנוסטלגיים של בית הכנסת 'אלקבץ', המלא הוד קדומים, נערך המעמד של לימוד האותיות מתוך הלוח המרוח בדבש, כמסורת הדורות.