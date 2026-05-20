רבי נחמן – הכנה לחג שבועות

למה השטן – רודף ומחפש את התורה?

בזמן מתן תורה, השטן בא לקב"ה בשאלה:

היכן התורה? ענה לו הקב"ה: אצל בן עמרם (רש"י על המדרש באיוב, כ"ח, י"א).

הלך השטן למשה רבנו, ואמר לו: היכן התורה? ענה לו: אצל הים.

הלך השטן לים, ושאל: היכן התורה? "לא בי היא, לך אצל בן עמרם".

חזר השטן למשה רבנו, ושאל בשנית: היכן התורה?

השיב לו משה רבנו: אצל התהום.

הלך השטן לתהום, ושאל: היכן התורה?

ענתה לו: "אין עימדי, לך אצל בן עמרם".

חזר השטן למשה רבנו, ושאל אותו: היכן התורה?

השיב לו משה רבנו: אצל הקב"ה.

וזהו שנאמר באיוב: "תהום אמר - לא בי היא, וים אמר - אין עמדי" (איוב כ"ב).

ובהמשך נאמר: "אבדון ומוות אמרו - באוזנינו שמענו שמעה" (איוב כ"ב).

מפרש רש"י: "המאבדין וממיתין עצמם עליה אמרו:

"באוזנינו שמענו שמעה" – שהמייגע בה - מתקיימת בו".

למה השטן מחפש בדבקות את התורה?

שואל מוהרנ"ת - ה'פלא ופלא'!

למה השטן מחפש בדבקות את התורה? ומה הקשר בין השטן לתורה?

הרי, השטן הוא הרודף הגדול של לומדי התורה!

ומוסיף: מדוע הקב"ה טורח לענות לשטן על שאלתו?

ועוד קושיה: מדוע משה רבנו מטעה את השטן, באומרו:

שהתורה - אצל הים, ואח"כ - אצל התהום?

מה הסוד העצום שמסתתר בדברים?

שטן! למה תחפש את התורה?

השטן קיבל 'תפקיד' ראשי ב'קנין' התורה:

להתגרות ולהתנגד במי שרוצה ללמוד תורה!

ה'אחראי' הראשי לקשיים בלימוד התורה, הוא – השטן!

ורק מי שייגע בתורה – זוכה בה! וזה:

"יגעתי ומצאתי – תאמין, מצאתי ולא יגעתי – אל תאמין"! (מגילה ו', ב).

בזמן מתן תורה, השטן בה לקטרג על ישראל, ושאל:

מדוע לתת את התורה לעם ישראל? ענה משה רבנו:

"אצל הים" – לא ניתן להשיג את התורה בקלות!

בדומה למאמץ שעושה צוללן כדי לרדת לקרקעית הים...

'יורדי הים' – ראויים למעשי ה' ונפלאותיו!

מי שיהיה "מוכן למסור נפשו, ולירד - לתוך מעמקי הים":

ישיג את 'קנין' התורה! וזה שכתוב: "יורדי הים..." – כי:

"התורה עמוקה – מני ים" - ולכן, אמר משה רבנו:

מי שימסור נפש על התורה, השטן לא יוכל לקטרג עליו, כי:

קנין התורה תלוי - בבחירה שלך!

ומי שמוסר נפש על התורה, קונה את התורה – בנפשו ממש!

השטן עובד קשה, ו'מייצר' לך אין ספור פיתויים, העיקר שתשכח מ'קנין' התורה.

השטן – לא נח לרגע! והכל - "למען לנסותך"!

"מאויבי תחכמני" - תלמד מהשטן איך מוסרים נפש בהפוכה!

משה רבנו החזיר לשטן תשובה נפלאה:

מי שיורד עד תהום ממש, כמו 'יורדי הים' - זוכה ל'קנין' התורה!

הרצון - מנצח כל קושי ומניעה!

הקושי והבחירה – מחדדים את הרצון, ונותנים כח - להילחם ולנצח!

"ראה נתתי לפניך היום" – ובחרת בחיים...

והמלחמה – יומיומית וקשה, שלא תפסק – לעולם!

אבל, משה רבנו מגלה לך סוד נפלא: "לא בשמים היא... ולא מעבר לים!"

אין צורך לעלות לשמים או לרדת לים, התורה קרובה אליך – מאוד מאוד...

במה תלוי קנין התורה?

'סוד' קנין התורה: תלוי - ברצון הלב והפה!

"קרוב אליך הדבר מאוד - בפיך ובלבבך לעשותו"!

מה לעשות כדי לקבל חלק - בקניין התורה?

תוציא את הרצון שבוער בך - מהכח אל הפועל!

(עפ"י ליקוטי הלכות יו"ד, הכ' כלים, הלכה ד').

הלב שלך רוצה להרגיש תענוג וחיות אמיתית – תן לו!

בא לטעום – ממקור העונג והתענוג

כשאתה ללמוד תורה בחשק ומתוך חיבור ודבקות באותיות, אתה:

מתחבר ומתכלל באור האלוקי - שגנוז בתורה! שהוא:

אור עצמות ה' יתברך!

ואם תשאל: מה התכלית של לימוד התורה הקדושה?

מטמינים באדמה - ומכסים בעפר?!

מסופר על מוהרנ"ת, שהיה רגיל לשבת בילדותו עם זקנו הרב ר' יצחק דאנציג ז"ל במזרח, והכיר את כל הזקנים שישבו במזרח.

פעם אחת, נפטר אחד הזקנים, ומוהרנ"ת שאל:

היכן אותו זקן? ענו לו - נפטר. ושאל: "מה נעשה עימו"?

"והשיבו לו שמטמינים אותו בארץ, ומכסין אותו בעפר".

ומאז, היה קשה לו: "מה זה"? "זהו התכלית של כל העולם הזה"?

"ומאז, התחיל לבעור בליבו, והתחיל לחפש מהו התכלית".

(כתבי רבי שמואל הורביץ זצ"ל).

התכלית – לנענע לי את הלב לתכלית!

כשהרצון מתחזק לתכלית האמיתית, חייב:

לבטא ולגלות את רצון הלב ע"י הדיבור בפה!

הדיבור מעורר עוד רצונות וכיסופין, ומחזק את הלב, להמשיך:

לחתור לתורה מהתהום או מהים - בלי להירתע! והסוף ידוע:

אתה תצליח להתגבר על כל המכשולים - ותנצח! תתנצח – ותנצח!

"יגעת ומצאת תאמין" - יש הבטחה!

אין דרך אחרת! ככה זה עובד - בכל דבר!

רוצה תורה? סמן מטרה! חזק את הלב, ובטא - את הרצון.

בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו... הרצון גובר על כל מכשול!

הקשיים לא נועדו – להכשיל! הם נועדו – לחשל!

"אין הקב"ה בא בטרוניא - עם בריותיו".

הקושי שלך, תואם את הכוחות - שטמונים בך!

חזק את הרצון – תנצח, וירבה שכרך! בזה ובבא!

איך מקבלים את התורה? מאויבי תחכמני

כשמשה רבנו אמר שהתורה בשמים, הוא לימד:

איך להוריד את התורה מהשמים לארץ, וזה:

ע"י שתתייגע ותשבור את המניעות!

"מאויבתי תחכמני" – תלמד ממסירות נפשו של השטן, שאינו מרפה ממך:

אם תתאמץ כמוהו, בטוח שתנצח ותזכה – לקניין התורה.

ומסיים מוהרנ"ת ואומר: רק מי שחס על נפשו, ומסתכל על האמת:

ישבור את המניעות ע"י - תוקף החשק והרצון!

מסיים רש"י בדבר נפלא: אמת – היא חותמו של הקב"ה,

מי שמחפש את האמת, בוודאי יזכה לידע - היכן האמת!

תחילתה יסורין – ובסוף שלווה...

"לא עליך המלאכה לגמור" – אבל, גם לא להיבטל...

"תורה שלמדתי באף, היא שעמדה לי" – היא שעמדה לאבותינו ולנו...

טוב אחד בצער... וזו התורה – מגנה ומצלה...

תורה שלמדת מתוך צער, אין לשטן רשות - לקטרג עליה!

צלול לים, רד לתהום...

את השטן תביס - ותצליח בגדול!

ובחג שבועות - תחגוג!

בהצלחה!