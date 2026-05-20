כיכר השבת
מאמר מיוחד

הכנה לשבועות על פי רבי נחמן: מדוע השטן – רודף ומחפש את התורה?

שטן! למה תחפש את התורה? השטן קיבל 'תפקיד' ראשי ב'קנין' התורה: להתגרות ולהתנגד במי שרוצה ללמוד תורה! | מאמר מיוחד לחג השבועות מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

ציון רבי נחמן זי"ע (חיים גולדברג, פלאש 90)

רבי נחמן – הכנה לחג שבועות

למה השטן – רודף ומחפש את התורה?

בזמן מתן תורה, השטן בא לקב"ה בשאלה:

היכן התורה? ענה לו הקב"ה: אצל בן עמרם (רש"י על המדרש באיוב, כ"ח, י"א).

הלך השטן למשה רבנו, ואמר לו: היכן התורה? ענה לו: אצל הים.

הלך השטן לים, ושאל: היכן התורה? "לא בי היא, לך אצל בן עמרם".

חזר השטן למשה רבנו, ושאל בשנית: היכן התורה?

השיב לו משה רבנו: אצל התהום.

הלך השטן לתהום, ושאל: היכן התורה?

ענתה לו: "אין עימדי, לך אצל בן עמרם".

חזר השטן למשה רבנו, ושאל אותו: היכן התורה?

השיב לו משה רבנו: אצל הקב"ה.

וזהו שנאמר באיוב: "תהום אמר - לא בי היא, וים אמר - אין עמדי" (איוב כ"ב).

ובהמשך נאמר: "אבדון ומוות אמרו - באוזנינו שמענו שמעה" (איוב כ"ב).

מפרש רש"י: "המאבדין וממיתין עצמם עליה אמרו:

"באוזנינו שמענו שמעה" – שהמייגע בה - מתקיימת בו".

למה השטן מחפש בדבקות את התורה?

שואל מוהרנ"ת - ה'פלא ופלא'!

למה השטן מחפש בדבקות את התורה? ומה הקשר בין השטן לתורה?

הרי, השטן הוא הרודף הגדול של לומדי התורה!

ומוסיף: מדוע הקב"ה טורח לענות לשטן על שאלתו?

ועוד קושיה: מדוע משה רבנו מטעה את השטן, באומרו:

שהתורה - אצל הים, ואח"כ - אצל התהום?

מה הסוד העצום שמסתתר בדברים?

שטן! למה תחפש את התורה?

השטן קיבל 'תפקיד' ראשי ב'קנין' התורה:

להתגרות ולהתנגד במי שרוצה ללמוד תורה!

ה'אחראי' הראשי לקשיים בלימוד התורה, הוא – השטן!

ורק מי שייגע בתורה – זוכה בה! וזה:

"יגעתי ומצאתי – תאמין, מצאתי ולא יגעתי – אל תאמין"! (מגילה ו', ב).

בזמן מתן תורה, השטן בה לקטרג על ישראל, ושאל:

מדוע לתת את התורה לעם ישראל? ענה משה רבנו:

"אצל הים" – לא ניתן להשיג את התורה בקלות!

בדומה למאמץ שעושה צוללן כדי לרדת לקרקעית הים...

'יורדי הים' – ראויים למעשי ה' ונפלאותיו!

מי שיהיה "מוכן למסור נפשו, ולירד - לתוך מעמקי הים":

ישיג את 'קנין' התורה! וזה שכתוב: "יורדי הים..." – כי:

"התורה עמוקה – מני ים" - ולכן, אמר משה רבנו:

מי שימסור נפש על התורה, השטן לא יוכל לקטרג עליו, כי:

קנין התורה תלוי - בבחירה שלך!

ומי שמוסר נפש על התורה, קונה את התורה – בנפשו ממש!

השטן עובד קשה, ו'מייצר' לך אין ספור פיתויים, העיקר שתשכח מ'קנין' התורה.

השטן – לא נח לרגע! והכל - "למען לנסותך"!

"מאויבי תחכמני" - תלמד מהשטן איך מוסרים נפש בהפוכה!

משה רבנו החזיר לשטן תשובה נפלאה:

מי שיורד עד תהום ממש, כמו 'יורדי הים' - זוכה ל'קנין' התורה!

הרצון - מנצח כל קושי ומניעה!

הקושי והבחירה – מחדדים את הרצון, ונותנים כח - להילחם ולנצח!

"ראה נתתי לפניך היום" – ובחרת בחיים...

והמלחמה – יומיומית וקשה, שלא תפסק – לעולם!

אבל, משה רבנו מגלה לך סוד נפלא: "לא בשמים היא... ולא מעבר לים!"

אין צורך לעלות לשמים או לרדת לים, התורה קרובה אליך – מאוד מאוד...

במה תלוי קנין התורה?

'סוד' קנין התורה: תלוי - ברצון הלב והפה!

"קרוב אליך הדבר מאוד - בפיך ובלבבך לעשותו"!

מה לעשות כדי לקבל חלק - בקניין התורה?

תוציא את הרצון שבוער בך - מהכח אל הפועל!

(עפ"י ליקוטי הלכות יו"ד, הכ' כלים, הלכה ד').

הלב שלך רוצה להרגיש תענוג וחיות אמיתית – תן לו!

בא לטעום – ממקור העונג והתענוג

כשאתה ללמוד תורה בחשק ומתוך חיבור ודבקות באותיות, אתה:

מתחבר ומתכלל באור האלוקי - שגנוז בתורה! שהוא:

אור עצמות ה' יתברך!

ואם תשאל: מה התכלית של לימוד התורה הקדושה?

מטמינים באדמה - ומכסים בעפר?!

מסופר על מוהרנ"ת, שהיה רגיל לשבת בילדותו עם זקנו הרב ר' יצחק דאנציג ז"ל במזרח, והכיר את כל הזקנים שישבו במזרח.

פעם אחת, נפטר אחד הזקנים, ומוהרנ"ת שאל:

היכן אותו זקן? ענו לו - נפטר. ושאל: "מה נעשה עימו"?

"והשיבו לו שמטמינים אותו בארץ, ומכסין אותו בעפר".

ומאז, היה קשה לו: "מה זה"? "זהו התכלית של כל העולם הזה"?

"ומאז, התחיל לבעור בליבו, והתחיל לחפש מהו התכלית".

(כתבי רבי שמואל הורביץ זצ"ל).

התכלית – לנענע לי את הלב לתכלית!

כשהרצון מתחזק לתכלית האמיתית, חייב:

לבטא ולגלות את רצון הלב ע"י הדיבור בפה!

הדיבור מעורר עוד רצונות וכיסופין, ומחזק את הלב, להמשיך:

לחתור לתורה מהתהום או מהים - בלי להירתע! והסוף ידוע:

אתה תצליח להתגבר על כל המכשולים - ותנצח! תתנצח – ותנצח!

"יגעת ומצאת תאמין" - יש הבטחה!

אין דרך אחרת! ככה זה עובד - בכל דבר!

רוצה תורה? סמן מטרה! חזק את הלב, ובטא - את הרצון.

בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו... הרצון גובר על כל מכשול!

הקשיים לא נועדו – להכשיל! הם נועדו – לחשל!

"אין הקב"ה בא בטרוניא - עם בריותיו".

הקושי שלך, תואם את הכוחות - שטמונים בך!

חזק את הרצון – תנצח, וירבה שכרך! בזה ובבא!

איך מקבלים את התורה? מאויבי תחכמני

כשמשה רבנו אמר שהתורה בשמים, הוא לימד:

איך להוריד את התורה מהשמים לארץ, וזה:

ע"י שתתייגע ותשבור את המניעות!

"מאויבתי תחכמני" – תלמד ממסירות נפשו של השטן, שאינו מרפה ממך:

אם תתאמץ כמוהו, בטוח שתנצח ותזכה – לקניין התורה.

ומסיים מוהרנ"ת ואומר: רק מי שחס על נפשו, ומסתכל על האמת:

ישבור את המניעות ע"י - תוקף החשק והרצון!

מסיים רש"י בדבר נפלא: אמת – היא חותמו של הקב"ה,

מי שמחפש את האמת, בוודאי יזכה לידע - היכן האמת!

תחילתה יסורין – ובסוף שלווה...

"לא עליך המלאכה לגמור" – אבל, גם לא להיבטל...

"תורה שלמדתי באף, היא שעמדה לי" – היא שעמדה לאבותינו ולנו...

טוב אחד בצער... וזו התורה – מגנה ומצלה...

תורה שלמדת מתוך צער, אין לשטן רשות - לקטרג עליה!

צלול לים, רד לתהום...

את השטן תביס - ותצליח בגדול!

ובחג שבועות - תחגוג!

בהצלחה!

חג השבועותורד שאלתיאלרבי נחמן מברסלבשבועותרבי נחמןרבי נחמן על הפרשההפרשה על פי רבי נחמן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר