רבי נחמן – הכנה לחג שבועות
למה השטן – רודף ומחפש את התורה?
בזמן מתן תורה, השטן בא לקב"ה בשאלה:
היכן התורה? ענה לו הקב"ה: אצל בן עמרם (רש"י על המדרש באיוב, כ"ח, י"א).
הלך השטן למשה רבנו, ואמר לו: היכן התורה? ענה לו: אצל הים.
הלך השטן לים, ושאל: היכן התורה? "לא בי היא, לך אצל בן עמרם".
חזר השטן למשה רבנו, ושאל בשנית: היכן התורה?
השיב לו משה רבנו: אצל התהום.
הלך השטן לתהום, ושאל: היכן התורה?
ענתה לו: "אין עימדי, לך אצל בן עמרם".
חזר השטן למשה רבנו, ושאל אותו: היכן התורה?
השיב לו משה רבנו: אצל הקב"ה.
וזהו שנאמר באיוב: "תהום אמר - לא בי היא, וים אמר - אין עמדי" (איוב כ"ב).
ובהמשך נאמר: "אבדון ומוות אמרו - באוזנינו שמענו שמעה" (איוב כ"ב).
מפרש רש"י: "המאבדין וממיתין עצמם עליה אמרו:
"באוזנינו שמענו שמעה" – שהמייגע בה - מתקיימת בו".
למה השטן מחפש בדבקות את התורה?
שואל מוהרנ"ת - ה'פלא ופלא'!
למה השטן מחפש בדבקות את התורה? ומה הקשר בין השטן לתורה?
הרי, השטן הוא הרודף הגדול של לומדי התורה!
ומוסיף: מדוע הקב"ה טורח לענות לשטן על שאלתו?
ועוד קושיה: מדוע משה רבנו מטעה את השטן, באומרו:
שהתורה - אצל הים, ואח"כ - אצל התהום?
מה הסוד העצום שמסתתר בדברים?
שטן! למה תחפש את התורה?
השטן קיבל 'תפקיד' ראשי ב'קנין' התורה:
להתגרות ולהתנגד במי שרוצה ללמוד תורה!
ה'אחראי' הראשי לקשיים בלימוד התורה, הוא – השטן!
ורק מי שייגע בתורה – זוכה בה! וזה:
"יגעתי ומצאתי – תאמין, מצאתי ולא יגעתי – אל תאמין"! (מגילה ו', ב).
בזמן מתן תורה, השטן בה לקטרג על ישראל, ושאל:
מדוע לתת את התורה לעם ישראל? ענה משה רבנו:
"אצל הים" – לא ניתן להשיג את התורה בקלות!
בדומה למאמץ שעושה צוללן כדי לרדת לקרקעית הים...
'יורדי הים' – ראויים למעשי ה' ונפלאותיו!
מי שיהיה "מוכן למסור נפשו, ולירד - לתוך מעמקי הים":
ישיג את 'קנין' התורה! וזה שכתוב: "יורדי הים..." – כי:
"התורה עמוקה – מני ים" - ולכן, אמר משה רבנו:
מי שימסור נפש על התורה, השטן לא יוכל לקטרג עליו, כי:
קנין התורה תלוי - בבחירה שלך!
ומי שמוסר נפש על התורה, קונה את התורה – בנפשו ממש!
השטן עובד קשה, ו'מייצר' לך אין ספור פיתויים, העיקר שתשכח מ'קנין' התורה.
השטן – לא נח לרגע! והכל - "למען לנסותך"!
"מאויבי תחכמני" - תלמד מהשטן איך מוסרים נפש בהפוכה!
משה רבנו החזיר לשטן תשובה נפלאה:
מי שיורד עד תהום ממש, כמו 'יורדי הים' - זוכה ל'קנין' התורה!
הרצון - מנצח כל קושי ומניעה!
הקושי והבחירה – מחדדים את הרצון, ונותנים כח - להילחם ולנצח!
"ראה נתתי לפניך היום" – ובחרת בחיים...
והמלחמה – יומיומית וקשה, שלא תפסק – לעולם!
אבל, משה רבנו מגלה לך סוד נפלא: "לא בשמים היא... ולא מעבר לים!"
אין צורך לעלות לשמים או לרדת לים, התורה קרובה אליך – מאוד מאוד...
במה תלוי קנין התורה?
'סוד' קנין התורה: תלוי - ברצון הלב והפה!
"קרוב אליך הדבר מאוד - בפיך ובלבבך לעשותו"!
מה לעשות כדי לקבל חלק - בקניין התורה?
תוציא את הרצון שבוער בך - מהכח אל הפועל!
(עפ"י ליקוטי הלכות יו"ד, הכ' כלים, הלכה ד').
הלב שלך רוצה להרגיש תענוג וחיות אמיתית – תן לו!
בא לטעום – ממקור העונג והתענוג
כשאתה ללמוד תורה בחשק ומתוך חיבור ודבקות באותיות, אתה:
מתחבר ומתכלל באור האלוקי - שגנוז בתורה! שהוא:
אור עצמות ה' יתברך!
ואם תשאל: מה התכלית של לימוד התורה הקדושה?
מטמינים באדמה - ומכסים בעפר?!
מסופר על מוהרנ"ת, שהיה רגיל לשבת בילדותו עם זקנו הרב ר' יצחק דאנציג ז"ל במזרח, והכיר את כל הזקנים שישבו במזרח.
פעם אחת, נפטר אחד הזקנים, ומוהרנ"ת שאל:
היכן אותו זקן? ענו לו - נפטר. ושאל: "מה נעשה עימו"?
"והשיבו לו שמטמינים אותו בארץ, ומכסין אותו בעפר".
ומאז, היה קשה לו: "מה זה"? "זהו התכלית של כל העולם הזה"?
"ומאז, התחיל לבעור בליבו, והתחיל לחפש מהו התכלית".
(כתבי רבי שמואל הורביץ זצ"ל).
התכלית – לנענע לי את הלב לתכלית!
כשהרצון מתחזק לתכלית האמיתית, חייב:
לבטא ולגלות את רצון הלב ע"י הדיבור בפה!
הדיבור מעורר עוד רצונות וכיסופין, ומחזק את הלב, להמשיך:
לחתור לתורה מהתהום או מהים - בלי להירתע! והסוף ידוע:
אתה תצליח להתגבר על כל המכשולים - ותנצח! תתנצח – ותנצח!
"יגעת ומצאת תאמין" - יש הבטחה!
אין דרך אחרת! ככה זה עובד - בכל דבר!
רוצה תורה? סמן מטרה! חזק את הלב, ובטא - את הרצון.
בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו... הרצון גובר על כל מכשול!
הקשיים לא נועדו – להכשיל! הם נועדו – לחשל!
"אין הקב"ה בא בטרוניא - עם בריותיו".
הקושי שלך, תואם את הכוחות - שטמונים בך!
חזק את הרצון – תנצח, וירבה שכרך! בזה ובבא!
איך מקבלים את התורה? מאויבי תחכמני
כשמשה רבנו אמר שהתורה בשמים, הוא לימד:
איך להוריד את התורה מהשמים לארץ, וזה:
ע"י שתתייגע ותשבור את המניעות!
"מאויבתי תחכמני" – תלמד ממסירות נפשו של השטן, שאינו מרפה ממך:
אם תתאמץ כמוהו, בטוח שתנצח ותזכה – לקניין התורה.
ומסיים מוהרנ"ת ואומר: רק מי שחס על נפשו, ומסתכל על האמת:
ישבור את המניעות ע"י - תוקף החשק והרצון!
מסיים רש"י בדבר נפלא: אמת – היא חותמו של הקב"ה,
מי שמחפש את האמת, בוודאי יזכה לידע - היכן האמת!
תחילתה יסורין – ובסוף שלווה...
"לא עליך המלאכה לגמור" – אבל, גם לא להיבטל...
"תורה שלמדתי באף, היא שעמדה לי" – היא שעמדה לאבותינו ולנו...
טוב אחד בצער... וזו התורה – מגנה ומצלה...
תורה שלמדת מתוך צער, אין לשטן רשות - לקטרג עליה!
צלול לים, רד לתהום...
את השטן תביס - ותצליח בגדול!
ובחג שבועות - תחגוג!
בהצלחה!
