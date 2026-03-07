12,000 פצצות באישור חירום: רכבת של הרס בדרך לישראל

כוח אש מתוצרת ארה"ב - צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב כוח אש מתוצרת ארה"ב | צילום: צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב 10 10 0:00 / 0:33 כוח אש מתוצרת ארה"ב ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב )

בעוד מטוסי חיל האוויר ממשיכים לכתוש ללא הפסקה מטרות אסטרטגיות בטהרן ובביירות במסגרת מבצע "שאגת הארי", הגיעה הלילה (חמישי) זריקת מרץ אדירה ממחסני החימוש של בעלת הברית הגדולה בעולם. בצעד חריג שמעיד על עומק מצב החירום, מחלקת המדינה האמריקאית "חתכה" את הבירוקרטיה של הקונגרס כדי לאשר לישראל אספקה מיידית של 12,000 פצצות קטלניות.

העסקה, ששוויה נאמד בכ-151.8 מיליון דולר, מתמקדת ב-12,000 גופי פצצה מדגם BLU-110A/B. כל פצצה כזו, במשקל של כ-454 ק"ג, מהווה מרכיב קריטי ביכולת של צה"ל להשמיד מבנים מבוצרים ומתקני טילים בליסטיים. בנוסף לחימוש עצמו, העסקה כוללת מעטפת הנדסית ולוגיסטית רחבה שתבוצע על ידי הקבלנית האמריקאית "Repkon USA" מטקסס, מה שיבטיח שילוב מהיר של הפצצות במערך התקיפה הישראלי. הנתון המעניין ביותר בעסקה הוא המהירות שבה אושרה. מזכיר המדינה האמריקאי קבע כי קיים "מצב חירום המצדיק ויתור על הליך הביקורת הרגיל", ובכך הפעיל סמכות מיוחדת בחוק הפיקוח על ייצוא נשק. בוושינגטון מדגישים כי חיזוק ביטחונה של ישראל הוא אינטרס אסטרטגי עליון לשמירה על היציבות במזרח התיכון, וכי ארה"ב מחויבת לשמר את היתרון הצבאי האיכותי של צה"ל מול האיומים האזוריים המתרחבים. עקיפת הקונגרס: כשהחירום מכתיב את הקצב מתים מפחד | דיווח: מאות חיילים איראנים ברחו מספינת מלחמה - וערקו לסרי לנקה דניאל הרץ | 20:44 הצעד של מחלקת המדינה לעקוף את הליך האישור הרגיל בקונגרס מעיד על רמת הדחיפות שבה רואה הממשל האמריקאי את המצב הביטחוני של ישראל. בדרך כלל, עסקאות נשק בהיקף כזה דורשות תקופת המתנה של 15 יום לפחות, שבמהלכה יכולים חברי הקונגרס לבחון את העסקה ולהעלות התנגדויות. אולם במקרה זה, הוכרז "מצב חירום" שמאפשר לדלג על שלב זה. כידוע, זו לא הפעם הראשונה שארה"ב מפעילה סמכות זו לטובת ישראל, אך התדירות והיקף העסקאות בתקופה האחרונה מעידים על עומק המחויבות האמריקאית. כפי שדיווחנו, מפקד סנטקום בראד קופר ושר המלחמה פיט הגסת' הבהירו כי המערכה נגד איראן עוברת לשלב חדש, שמטרתו פגיעה שיטתית ביכולת האסטרטגית של טהרן.

יצירת כוח אווירי קרבי בקצב מואץ. ( צילום: חיל האוויר של צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

המשמעות המבצעית: טונות של פלדה ונפץ

גופי הפצצה מדגם BLU-110A/B אינם נשק רגיל. מדובר בפצצות חודרות בטון, המיועדות לפגיעה במטרות מוגנות היטב - בדיוק מה שנדרש כעת מול התשתיות המבוצרות של איראן וחיזבאללה. כל פצצה כזו מסוגלת לחדור מספר קומות של בטון מזוין לפני שהיא מתפוצצת, מה שהופך אותה לנשק אידיאלי נגד מתקני טילים תת-קרקעיים ומפקדות מוסתרות.

בנוסף לפצצות עצמן, העסקה כוללת שירותי הנדסה, תמיכה לוגיסטית ואימון צוותים - כל זאת כדי להבטיח שהנשק יוכל להיכנס לפעולה במהירות המרבית. הקבלנית האמריקאית "Repkon USA" תהיה אחראית על ביצוע העסקה, תוך תיאום הדוק עם צה"ל ומשרד הביטחון.

המסר לציר הרשע ברור: המחסנית של ישראל רחוקה מלהתרוקן. כאשר המחסנים האמריקאים נפתחים לרווחה, איראן וחיזבאללה מבינים שהם עומדים מול ברית שאין לה כוונה להרפות. כפי שהבהיר שר ההגנה האמריקני פיט הגסת', המבצע המשותף לארה"ב וישראל חזק פי שבעה ממבצעי ישראל הקודמים, והעליונות האווירית המוחלטת תושג תוך כשבוע.

מפקד סנטקום בראד קופר ( צילום: מסך, מתוך X )

רקע: כשרוסיה מסייעת לאיראן

העסקה מגיעה על רקע דיווחים מדאיגים על שיתוף פעולה מודיעיני בין רוסיה לאיראן. לפי דיווחים אמריקאיים, מוסקבה מעבירה לטהרן מידע מודיעיני על מיקומי כוחות אמריקניים במזרח התיכון, בניסיון לסייע לאיראן לשפר את יכולות הפגיעה שלה במטרות אמריקניות. זהו סימן ראשון למעורבות עקיפה של מעצמה נוספת במלחמה, מה שמחייב תגובה אמריקאית נחרצת.

בהקשר זה, העסקה הנוכחית היא חלק ממאמץ רחב יותר של ארה"ב לחזק את ישראל ולהבטיח שהיא תוכל להתמודד עם האיומים המתרחבים. כאשר רוסיה מספקת מודיעין לאיראן, ארה"ב מספקת נשק לישראל - משחק שחמט אזורי שבו כל צד מנסה להטות את הכף לטובתו.

יצוין כי העסקה הנוכחית היא רק אחת מסדרה של עסקאות נשק שאושרו לישראל בחודשים האחרונים. ארה"ב מחויבת לשמר את היתרון הצבאי האיכותי של ישראל, ועסקה זו היא עדות נוספת למחויבות זו. כשהמטוסים הישראליים ממשיכים לפעול בשמי טהרן וביירות, הם יודעים שמאחוריהם עומדת מעצמת העל הגדולה בעולם - ושהמחסנים שלה פתוחים לרווחה.