כיכר השבת
חכמה בגוים - תאמין

המשפחה הייתה בהלם: זו ההצעה שקיבלו מהאח הגוי בבית חולים; "הרב אישר"

סיפור מפתיע: משפחה דתית שנקלעה בעל כורחה להיות בערב שבת בבית החולים, לא ידעה את נפשה מרוב צער, שכן הם לא התארגנו לשבת, אח בית החולים, התנדב להיות ה'גוי של שבת' שלהם, לאחר כמובן שקיבלו אישור מרב | הסיפור המלא (חדשות בריאות)

אח בית החולים, ה"גוי של שבת" (צילום: אסותא)

משפחה דתית שנקלעה לבית החולים בערב שבת, ולא ידעה מה לעשות בנוגע לשבת, הופתעה כאשר קיבלה הצעה מהאח הגוי בבית החולים, הצעה שאף קיבלה אישור מרב.

למשפחה היה תינוק בן שמונה חודשים, שהיה מאושפז בבית החולים והיה צריך לעבור ניתוח, וכך באמת היה. אותו תינוק עבר ניתוח בבית החולים אסותא ברמת החייל שבתל אביב. לאחר הניתוח, ההורים היו לצידו במחלקת התאוששות.

אך במהלך שהייתם במחלקה, ההורים התרשמו שבנם לא מתאושש כמצופה, והם התבקשו לחכות עוד קצת זמן במחלקת ההתאוששות עד שיתחזק מספיק.

המשפחה אמנם החליטה להישאר במחלקה, אך היה זה ערב שבת. ושבת המלכה כבר הייתה בפתח.

מהצד, ראה את הסיפור המורכב אח במחלקה, ששמו סייד אחמד מיסרה והוא פנה אל ההורים, ושאל אותם מה קרה והם אכן סיפרו לו, כי שבת בפתח והם במחלקה. ובנוסף הם לא התארגנו לשהייה הארוכה הזאת, ואין להם פתרון.

האח מיסרה שמע את הדבר ולא היסס להציע עזרתו. הוא ציין בפני ההורים כי לאחר שיסיים את המשמרת שלו במחלקה, יחכה עמם, עד שבנם יתאושש ויהיה מוכן לשחרור, והוא מתנדב לשמש להם גוי של שבת ולהסיע אותם הביתה.

ההורים שמעו את עצתו הטובה והופתעו, ואמרו לו שהם צריכים לשאול רב בנושא. ואכן קיבלו אישור של רב המשפחה.

אב המשפחה חזר לביתם לפני כניסת השבת כדי להכין את כל הצריך, והאם נשארה עם הבן במחלקת ההתאוששות עד לשחרור. ולאחר מכן, מיסרה, החזיר אותם בבטחה לביתם.

מיכל מנשה, ראש אגף שירות באסותא מרכזים רפואיים: "הסיפור של סייד אחמד מזכיר לנו עד כמה חמלה, הקשבה אמיתית, רגישות וליווי אנושי יכולים לשנות מציאות שלמה. באגף השירות וחוויית המטופל זו השליחות שלנו , להיות שם עבור המטופלים והמשפחות ברגעים שבהם הם זקוקים לנו יותר מכל".

