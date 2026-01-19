הזירה בירושלים ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

לאור האסון הנורא שאירע במעון הפרטי בירושלים, בו נגדעו חייהם הקצרים של שני הפעוטות הרכים, במערכת הפוליטית החרדית עולים להתקפה לנוכח הגזירות שהושתו על הציבור החרדי ודחקו אותו לשלוח את ילדיו למעון שאינו מפוקח.

הראשון שקרא להסיר את המאבק הפוליטי מילדי המגזר החרדי, היה ח״כ משה ארבל מש"ס שתקף ואמר כי ״במדינת ישראל ילדי המסתננים הבלתי חוקיים זכאים למעונות ולגני ילדים, אך בשם המאבק בציבור החרדי ילדי אברכים מגורשים ממעונות היום המפוקחים". ארבל לא בורר במילים ואומר: "קול דמי תינוקות של בית רבן עוללים שלא טעמו טעם חטא זועקים מן האדמה. על כולנו לעצור את הרדיפה, חיי ילדים, מחוץ לכל מאבק פוליטי!״.

משה ארבל ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ח״כ יואב בן צור מסר: ״הלב שותת דם על הטרגדיה הקשה במעון הלא מפוקח בירושלים. ברגעים אלו הלב יוצא אל משפחות הפעוטות אשר עולמם נחרב עליהם באסון הכבד שפקד אותם, את כולנו".

ח"כ בן צור הוסיף: "במאבק העיקש שניהלתי על המשך הסבסוד במעונות יום גם לאברכים, התרעתי וזעקתי בעשרות מסמכים כתובים ומגובים משפטית בפני הייעוץ המשפטי לממשלה, על הסכנה החמורה בשלילת סבסוד ממעונות יום מפוקחים ודחיקת אלפי משפחות למעונות יום ללא פיקוח.

"לצערי, היום החשש התברר כזעקת אמת, הכתובת היתה על הקיר, פעוטות חסרי ישע שילמו בחייהם בגלל החלטות כוחניות וחסרות אחריות שפוגעות בראש ובראשונה בפעוטות חסרי ישע״.

כזכור, שני תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים נפטרו, ועוד 53 פונו לבתי החולים כשהם עם בעיות נשימה - אחרי שככל הנראה חומר כימי נפלט מאמצעי חימום בגן פרטי בירושלים.

מכבאות והצלה נמסר כי בתום בדיקה נשלל חשד לאירוע חומרים מסוכנים בגן, שממוקם במתחם גנים פרטיים לא חוקיים בבית פרטי ברחוב המ"ג שבשכונת רוממה. שוטרים פינו את התינוקות מהגן יחד עם כוחות הכיבוי וההצלה, ושלוש מטפלות עוכבו לחקירה.