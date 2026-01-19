כיכר השבת
האסון במעון החרדי

במערכת הפוליטית תוקפים: "דחקו אלפי משפחות למעונות ללא פיקוח, קול דמם זועק מן האדמה"

ברקע האסון הנורא שאירע במעון הפרטי בירושלים, במערכת הפוליטית החרדית עולים להתקפה לנוכח הגזירות שהושתו על הציבור החרדי ודחקו אותו לשלוח את ילדיו למעון שאינו מפוקח | ח״כ ארבל: "בשם המאבק בציבור החרדי ילדי אברכים מגורשים ממעונות היום המפוקחים" | ארבל אומר: "על כולנו לעצור את הרדיפה, חיי ילדים מחוץ לכל מאבק פוליטי״ (פוליטי)

הזירה בירושלים (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

לאור האסון הנורא שאירע במעון הפרטי ב, בו נגדעו חייהם הקצרים של שני הפעוטות הרכים, במערכת הפוליטית החרדית עולים להתקפה לנוכח הגזירות שהושתו על הציבור החרדי ודחקו אותו לשלוח את ילדיו למעון שאינו מפוקח.

הראשון שקרא להסיר את המאבק הפוליטי מילדי המגזר החרדי, היה ח״כ משה ארבל מש"ס שתקף ואמר כי ״במדינת ישראל ילדי המסתננים הבלתי חוקיים זכאים למעונות ולגני ילדים, אך בשם המאבק בציבור החרדי ילדי אברכים מגורשים ממעונות היום המפוקחים".

ארבל לא בורר במילים ואומר: "קול דמי תינוקות של בית רבן עוללים שלא טעמו טעם חטא זועקים מן האדמה. על כולנו לעצור את הרדיפה, חיי ילדים, מחוץ לכל מאבק פוליטי!״.

משה ארבל (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ח״כ יואב בן צור מסר: ״הלב שותת דם על הטרגדיה הקשה במעון הלא מפוקח בירושלים. ברגעים אלו הלב יוצא אל משפחות הפעוטות אשר עולמם נחרב עליהם באסון הכבד שפקד אותם, את כולנו".

ח"כ בן צור הוסיף: "במאבק העיקש שניהלתי על המשך הסבסוד במעונות יום גם לאברכים, התרעתי וזעקתי בעשרות מסמכים כתובים ומגובים משפטית בפני הייעוץ המשפטי לממשלה, על הסכנה החמורה בשלילת סבסוד ממעונות יום מפוקחים ודחיקת אלפי משפחות למעונות יום ללא פיקוח.

"לצערי, היום החשש התברר כזעקת אמת, הכתובת היתה על הקיר, פעוטות חסרי ישע שילמו בחייהם בגלל החלטות כוחניות וחסרות אחריות שפוגעות בראש ובראשונה בפעוטות חסרי ישע״.

כזכור, שני תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים נפטרו, ועוד 53 פונו לבתי החולים כשהם עם בעיות נשימה - אחרי שככל הנראה חומר כימי נפלט מאמצעי חימום בגן פרטי בירושלים.

מכבאות והצלה נמסר כי בתום בדיקה נשלל חשד לאירוע חומרים מסוכנים בגן, שממוקם במתחם גנים פרטיים לא חוקיים בבית פרטי ברחוב המ"ג שבשכונת רוממה. שוטרים פינו את התינוקות מהגן יחד עם כוחות הכיבוי וההצלה, ושלוש מטפלות עוכבו לחקירה.

17
גלות! גלות! גלות!
עינינו אל אבינו שבשמים
16
צריך לזעוק זעקה גדולה ולבטל את הרפורמות המרושעות של הציונים.. למה בני אברכים צריכים לסבול בגלל מעשה אבותיו
מדינה חוצפנית
15
תתחילו לעבוד
נכון
איך אתה מדבר???? אתה חי בזכות הלומדי תורה הוא צודק בכל מילה ארבל למרות שאני בכללי לא מסכימה איתו
שיראל
14
ב"ה כולם מבינים כמה אנו בגלות לצערנו הנורא
אלי
מה הקשר לגלות? בחברה החרדית לא ל א לוקחים אחריות! ראה מקרה מירון- ישבו עסקנים ופוליטיקאים ורבנים ולא עשו שום דבר לשפר את כל האתר הקדוש מירון והתוצאה ידועה לצערינו!!
אלמוג
13
עושה רווח פוליטי על חיי התינוקות. חבל שהם גוררים את חוק הגיוס ככ הרבה שנים ואז מפילים את זה על אחרים. המדינה לא אשמה בכל טעות ואסון שקורה בציבור החרדי.
יצחק
12
קשקשן, מי שולח את ילדיו לפעוטון ולא מברר אם המקום פעל עם רשיון?
אברהם
כשהחשבון בנק במינוס ואין שום סיבה הנראית לעין לשלם פי 10
שלמה
אמא הכי מסורה בעולם שדואגת להביא הביתה כסף ובמגבלות החוק אין באפשרותה לשים את האוצר שלה במעון מפוקח
הגיוני
11
לתבוע את המדינה . תביעת רשלנות בפיקוח . יש תקדימים משפטיים !!!
גאון גדול
10
תכף משיח מגיע לעשות סדר עם כל הרשעים.. אנשי אמת אבדו. ויראי השם נמאסו..גוואלד! טאטא
משיח נאו!!!
אנחנו עייפים ודי לנחם . אנחנו בהסתר םנים וזהו .
די כבר אין כוח כבר לצעוק משיח נאו תבין
9
אז למה מר ארבל אתה יושב בממשלה הזו שקיצצה מעונות יום לחרדים,???? תפילו כבר את הממשלה הזו !!!!!
איציק
8
אל תטילו אשמה על המדינה. קחו אחריות. לכו לעבוד ולפרנס את הילדים שילדתם. אל תשלחו למעון לא מפוקח האחריות היא שלכם!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
מירי
עוד פעם לזרוק אחריות? מי שמפעיל מעון ללא רשיון הוא היחיד לשאת באחריות! מספיק כבר עם ה "אכלו לי שתו לי"!
מירב
ממש לא נכון
לא נכון .
7
השם הטוב , ינחם את המשפחות האבלות , וישלח רפואה לאתר לכל הילדים !
רינה
6
איפה ההורים? לא ידעו שיש 50 ילדים בדירה אחת?
מה
5
מסקנה; לא רק תשמרו עלינו, אתם חייבים גם לממן את בטיחות ילדינו - אם לא, אתם אשמים במוות... גאונים.
זה אמיתי הדביליות הזו?!?!
4
קצת ביקורת עצמית לא תזיק לכם. תפסיקו להיות תינוקות ולהפיל אשמה על אחרים
איש אמת
3
כל גבר חייב לקחת אחריות על הילדים שלו, ולפרנס אותם בכבוד. ואם הוא לא מסוגל, שלא יתחתן מראש. הילדים שלכם זה האחריות שלכם. לא האחריות של המדינה. המדינה לא "חייבת" לכם שום דבר.
ציוני גאה
2
דברי בלה אסון כבד נפל בחלקם של המשפחות וזה מה שיש לחבר כנסת להגיד גועל נפש למה אותם הורים מכניסים את הילדים שלהם למקום שאין לו רישיון ועוד בצפיפות אלה תינוקות למען השם.
עופר
1
אין דבר כזה תינוק חרדי - תינוק הוא תינוק הוא תינוק. המדינה המושחתת והיועמישית יצרו מושג ׳תינוק חרדי׳ לכל תינוק מגיע מעון ולכל תינוק מגיע לחיות. המדינה לא יכולה לגזול את זכותם של תינוקים בגלל שההורים שלהם חרדים.
רותם

