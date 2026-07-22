טראמפ וחמינאי הבן ( עיבוד תמונה: AI )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוציא לפני זמן קצר (רביעי) אזהרה חריפה ביותר כנגד איראן - בנוגע למצרי הורמוז.

טראמפ איים בהודעה שכתב ברשת החברתית, כי כל פגיעה במצר הורמוז תיענה בתגובה צבאית מיידית נגד תשתיות אסטרטגיות בעומק השטח האיראני - לרבות גשרים ותחנות כוח בבירה טהרן עצמה. האיום מגיע על רקע הלילה האחד-עשר ברציפות שבו תוקפים כוחות אמריקניים מטרות איראניות במסגרת מבצע רחב היקף שהחל לפני כשבוע וחצי. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי השלים בהצלחה גל תקיפות נוסף נגד מתקנים צבאיים באיראן. על פי ההודעה הרשמית, התקיפות כללו מרכזי מבצעים צבאיים איראניים, יכולות ימיות, האנגרים למטוסים, מתקני אחסון לרחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות. המטרה המוצהרת: לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לאיים על ספנות מסחרית במצרי הורמוז.

ההודעה של טראמפ

בצבא ארה"ב הדגישו כי במהלך שלושת החודשים האחרונים, איראן תקפה יותר מ-30 כלי שיט מסחריים שעוברים בנתיב המים הבינלאומי החיוני לסחר אזורי ועולמי. "ההתקפות הלא מוצדקות סיכנו מאות ימאים חפים מפשע ופגעו בחופש השיט", נכתב בהודעה. למרות התוקפנות האיראנית, הבהירו בפיקוד המרכז כי מצר הורמוז נותר פתוח למעבר כלי שיט מסחריים. מאז תחילת מאי, כוחות CENTCOM סייעו בהקלת המעבר של כ-900 כלי שיט מסחריים ו-450 מיליון חביות נפט גולמי דרך המצר הרגיש.

באיראן דווח כי התקיפות האמריקניות הלילה היו נרחבות ופגעו בין היתר במטרות בבהבהאן, מהשהר, בנדר עבאס, צ'בהאר, בושהר ובאזורים נוספים. בתגובה, משמרות המהפכה השיבו בירי לעבר מדינות המפרץ, ואזעקות הופעלו בבחריין ובכווית. ההסלמה ההדדית מעלה את החשש מפני מלחמה אזורית רחבת היקף.

רוביו: "העולם חייב לקחת חלק בהגנה"

שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו תקף בחריפות את המשטר האיראני והאשים אותו בניסיון להשתמש במצר הורמוז כ"מנוף לחץ על העולם". לדבריו, הקהילה הבינלאומית חייבת לקחת חלק גדול יותר בהגנה על נתיבי השיט, ולא להותיר את המשימה בידי וושינגטון בלבד. רוביו, הנחשב לאחד הקולות הניציים ביותר בממשל האמריקאי בכל הנוגע לאיראן, אמר כי "ברור שאיראן, או לפחות גורמים מסוימים בה, רוצים לשלוט במצר ולהשתמש בו כמנוף לחץ על העולם".

לדבריו, "ארצות הברית תעשה ותמשיך לעשות את כל מה שנדרש כדי להגן על הספנות העולמית, אבל מדינות נוספות צריכות להתחיל להשתתף בנטל, בין אם באמצעות ציוד ובין אם באמצעות מימון". הוא אף הדגיש כי "אין זה תפקידה של ארצות הברית להגן על כל העולם לנצח". רוביו הוסיף ביקורת חריפה על התנהלות המשטר בטהראן ואמר כי איראן היא מדינה עשירה, אך במקום להשקיע את משאביה באזרחיה, היא מפנה אותם לטרור.

מתווכות מציעה הפסקת אש של 10 ימים

על רקע ההסלמה המתגברת במזרח התיכון, גורם איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "המתווכים הציעו הפסקה של 10 ימים בתקיפות כדי למצוא דרכים לחזור להסכם בין איראן לארה"ב". נכון לשעה זו, האמריקנים לא מוכנים לקבל את הצעת המתווכות. הבוקר דווח בפקיסטן כי המתווכות, קטר ופקיסטן, העבירו לארצות הברית ולאיראן מספר הצעות ורעיונות על מנת לסיים את ההסלמה.

בתוך כך, גורמים אמרו לערוץ אל-חדת' כי שר הפנים האיראני אסכנדר מומני צפוי להגיע לפקיסטן עם "מסר מיוחד" מנשיא איראן מסעוד פזשכיאן בנוגע למשא ומתן מול ארה"ב. יו"ר הפרלמנט באיראן מוחמד באקר קאליבאף התייחס להסלמה מול ארה"ב ואמר כי "האמריקנים מביאים בלי הפסקה ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם מבקשים לעצור את המלחמה". לדבריו, "הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחקים האמריקניים הללו והתכוננו בהתאם".

חיזבאללה, הזרוע הצבאית של איראן בלבנון, מוצא את עצמו במצב של בידוד ופרנויה לאחר שאיבד את עומקו האסטרטגי עם נפילת משטר אסד, והארגון מתמודד כעת עם סגירת צינור ההספקה המרכזי שלו מאיראן דרך סוריה.

בינתיים, ארגון החות'ים בתימן נכנס למצב של הלם מודיעיני ובריחה המונית למחילות התת-קרקעיות לאחר שגל תקיפות קטלני ומדויק מחק באבחה אחת כ-12 מהבכירים החשובים ביותר בצמרת החות'ית. ההצלחה המסחררת בהשמדת צמרת הפיקוד הוכיחה חדירה מודיעינית עמוקה וחסרת תקדים, שהשביתו את תפקוד הארגון והכניסו את המפקדים למגננה היסטרית.