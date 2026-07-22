מבול של זעם: שיטפון בלהות בלע תושבים ומתחמי סחר

מונסון בקשמיר ( צילום: מסך )

גשמי מונסון עזים הובילו היום (יום רביעי) לשיטפונות בזק חריגים באזורי בירווה וחאג במחוז בודגם שבמרכז קשמיר, כאשר זרמי מים חזקים שטפו אזורים מסחריים, בתי מגורים ושווקים וגרמו לנזקים כבדים.

על פי הדיווחים, אדם אחד נסחף בזרמי המים, בעוד שכוחות חילוץ והצלה הוזעקו לאזור כדי לסייע לתושבים שנלכדו ולבחון את היקף הנזק.

מונסון בקשמיר - צילום: רשתות חברתיות מונסון בקשמיר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26

יחידות כוח התגובה לאסונות של מדינת ג'אמו וקשמיר, משטרת ג'אמו וקשמיר וכוחות ביטחון נוספים נפרסו בשטח במסגרת פעולות חילוץ וסיוע. דרמה בבית המשפט: חשוד קרס ואיבד את הכרתו כששמע את ההאשמות | צפו אריה רוזן | 11:22 גורם בהגנה האזרחית סיפר כי הצוותים היו בכוננות לאחר שהוכרז "התראה אדומה" באזור קשמיר בשל סכנת הצפות, מפולות ועלייה חדה במפלסי הנהרות. לדבריו, מפלס המים בנחל סוחנג עלה במהירות בשעות אחר הצהריים, לאחר שבמשך שעות השתנה ללא הפסקה. העלייה הפתאומית הותירה בעלי חנויות ללא זמן להציל את הסחורה שלהם.

מונסון בקשמיר - צילום: רשתות חברתיות מונסון בקשמיר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32

צוותי ההצלה ניסו לפנות ציוד וסחורות מחנויות שהוצפו, אך המאמצים נפגעו לאחר שמבנה באזור קרס לפתע. לפי גורמי הצלה, הנזק הכלכלי לבעלי העסקים מגיע למיליוני רופי.

בעיירה בירווה נרשמו מראות קשים כאשר מי השיטפונות חדרו לאזור תחנת האוטובוסים המרכזית וגרמו לקריסת מתחם מסחרי עירוני. סוחרים ניסו במהירות להעביר סחורה וחפצים יקרי ערך למקומות בטוחים בזמן שהמים המשיכו לעלות.

בנוסף, במחוז קטואה שבג'אמו וקשמיר דיווחו תושבים על הצפות חוזרות ונשנות שפוגעות בפרנסתם ומאיימות על שטחים חקלאיים וגידולים.

מונסון בקשמיר - צילום: רשתות חברתיות מונסון בקשמיר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28

זרמי המים שטפו חלקים מכביש סמבה קתואה הישן באזור סהר חאד, גרמו לשיבושי תנועה וניתקו את הגישה לכמה כפרים סמוכים.

תושבים סיפרו כי המצב הפך לקריטי, וכי משפחות מתקשות להשיג צרכים בסיסיים כמו מזון ומי שתייה. הם קראו לרשויות להקים תשתיות הגנה קבועות מפני הצפות, לאחר שלטענתם פתרונות קודמים לא טופלו כראוי.

במחוז רג'ורי ירדו גם כן גשמים כבדים, והרשויות פרסמו אזהרות לתושבים להיות ערניים מחשש לעליית מפלסי מים, הצפות ומפולות.

הרשויות ממשיכות לעקוב אחר המצב ולהפעיל צוותי חירום באזורים שנפגעו, כאשר התחזית להמשך גשמים מעוררת חשש להחמרה נוספת במצב.