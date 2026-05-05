דיווח ב-CNN: ישראל מתאמת עם ארה"ב סבב תקיפות נוסף באיראן

הנשיא טראמפ

על רקע ההסלמה המסוכנת במפרץ הפרסי, מתגלה כי ישראל וארצות הברית מתאמות ביניהן אפשרות לסבב תקיפות מחודש באיראן.

על פי דיווח לפני זמן קצר (שלישי) ברשת CNN, התיאום כולל היערכות לתקיפות שיתמקדו במפעלי אנרגיה ובחיסול בכירים איראניים, כאשר מרבית התוכניות האלו כבר מוכנות לביצוע. גורם ישראלי בכיר מסר לרשת האמריקאית כי "הכוונה תהיה לבצע פעולה קצרה שמטרתה להפעיל לחץ על איראן לבצע ויתורים נוספים במשא ומתן". הדברים מגיעים בעת שהמתיחות במפרץ הפרסי מגיעה לשיאים חדשים, לאחר שאיראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות ועומאן. התיאום הישראלי-אמריקאי מתקיים על רקע הצהרותיו החריפות של הנשיא דונלד טראמפ, שמסר בנאום מהבית הלבן כי "אנחנו לא יכולים לתת לאיראן להשיג נשק גרעיני". טראמפ תיאר את מצבה הצבאי של איראן במילים דרמטיות: "אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מערכות נ"מ. אין להם ציוד אווירי, אין להם מכ"ם, אין להם כלום, אין להם מנהיגים". השופט פנה לנאשם בניסיון התנקשות בנשיא טראמפ ואמר: "אני מצטער" אריה רוזן | 14:17 בנוסף לתיאום הצבאי, הנשיא האמריקאי חשף כי כוחות אמריקאיים השמידו שבע סירות איראניות במצר הורמוז. "אין נזק במצר הורמוז מלבד פגיעה בספינה דרום-קוריאנית", ציין טראמפ, תוך שהוא מוסיף בנימה מאיימת: "אולי הגיע הזמן שהם יצטרפו למלחמה".

משבר פנימי בטהרן

במקביל להסלמה הצבאית, מתגלה כי משבר פנימי חריף מתחולל בצמרת השלטון האיראנית. הנשיא מסעוד פזשכיאן הביע זעם חסר תקדים על התנהלות משמרות המהפכה, כאשר הוא הגדיר את מתקפת הטילים על איחוד האמירויות כ"חוסר אחריות מוחלט". על פי דיווחים מרשת איראן אינטרנשיונל, פזשכיאן תקף בחריפות את הפעולה הצבאית שבוצעה ללא ידיעת הממשלה או תיאום עמה.

פזשכיאן, המזוהה עם הקו המתון יותר הדוחף לפשרות מול המערב, כינה את גישת משמרות המהפכה להסלמת המתיחות עם מדינות האזור כ"טירוף", והזהיר מפני השלכות שעלולות להיות "בלתי הפיכות" עבור הרפובליקה האסלאמית. בעקבות ההסלמה החמורה, דרש הנשיא לקיים פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי, מתוך חשש מהידרדרות מחודשת לעימות צבאי נרחב וישיר מול ארצות הברית וישראל.

איומים איראניים והשלכות אזוריות

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, שיגר מסר מאיים לנשיא טראמפ, כשהוא מזהיר כי "המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת". לדבריו, ביטחון השיט והמעבר של אנרגיה נמצא בסכנה ממשית בגלל הפרת הפסקת האש והטלת המצור בידי אמריקה ובעלות בריתה. "אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים לא נסבל עבור אמריקה, בעוד שאנחנו אפילו לא התחלנו עדיין", הבהיר קאליבאף בנימה מאיימת.

האיום מגיע על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי, כאשר ארצות הברית השיקה את מבצע "Project Freedom" - פריסה צבאית מסיבית הכוללת כ-15 אלף חיילים, למעלה מ-100 כלי טיס מתקדמים ומשחתות טילים מונחים. קאליבאף התבטא בחריפות כי "האויבים נכשלו בהשגת מטרותיהם - מהיום הראשון", והדגיש כי "הפתרון היחיד להתמודד עם המזימה החדשה של האויב הוא לשמור על אחדות לאומית".

דריכות בישראל

במערכת הביטחון בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות באזור. צה"ל העלה את רמת הכוננות בעקבות ההסלמה במפרץ הפרסי, מחשש להשפעות ישירות על המרחב כולו. על פי הדיווחים, איראן שיגרה 12 טילים בליסטיים, שלושה טילי שיוט וארבעה כטב"מים לעבר איחוד האמירויות, כאשר מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט חלק מהטילים.

בעקבות ההסלמה, התקבלו דיווחים על שריפה במתקן נפט בעיר פוג'יירה שבאיחוד האמירויות, שכתוצאה ממנה נפצעו שלושה אזרחים הודים. גם בעומאן דווח על פגיעה ישירה בבניין מגורים, עם שני פצועים. התקיפות הובילו לסגירה מיידית של המרחב האווירי בדובאי ולשיבושים קשים בתנועת המטוסים באזור. בעקבות ההסלמה, מחיר הנפט זינק והוא כעת עומד על 114 דולרים לחבית.

הנשיא טראמפ ניסה להרגיע את השווקים בנאומו, כשהוא מציין כי "שוק המניות הגיע לשיאים אפילו עם הפעולה הצבאית הזאת". הוא תיאר את המבצע הצבאי כ"סטייה קטנה מהמסלול", תוך שהוא מבטיח: "כשזה ייגמר, מחירי הנפט ירדו ברמות שלא ראיתם". עם זאת, גורמי ביטחון בישראל ובעולם ממשיכים לעקוב בדריכות אחר ההתפתחויות, מתוך הבנה שהמצב עלול להידרדר בכל רגע.