נשיא איראן

משבר פנימי חריף מתחולל בצמרת השלטון האיראנית, כאשר הנשיא מסעוד פזשכיאן מביע זעם חסר תקדים על התנהלות משמרות המהפכה. על פי דיווחים שהגיעו מרשת איראן אינטרנשיונל, פזשכיאן תקף בחריפות את מתקפת הטילים והכטב"מים שביצעה איראן אתמול (שני) נגד איחוד האמירויות - פעולה שבוצעה, לטענתו, ללא כל ידיעה או תיאום מראש עם הממשלה.

"חוסר אחריות מוחלט" - כך הגדיר הנשיא האיראני את הפעילות הצבאית שכללה שיגור 12 טילים בליסטיים, שלושה טילי שיוט וארבעה כטב"מים לעבר יעדים באמירויות. פזשכיאן, המזוהה עם הקו המתון יותר הדוחף לפשרות מול המערב, כינה את גישת משמרות המהפכה להסלמת המתיחות עם מדינות האזור כ"טירוף", והזהיר מפני השלכות שעלולות להיות "בלתי הפיכות" עבור הרפובליקה האסלאמית. דרישה לפגישה דחופה עם המנהיג העליון בעקבות ההסלמה החמורה, פזשכיאן דרש לקיים פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי. על פי הדיווח, דרישה זו נובעת מחשש עמוק של הדרג המדיני באיראן מהידרדרות מחודשת לעימות צבאי נרחב וישיר מול ארצות הברית וישראל. הנשיא צפוי ללחוץ בפגישה לעצירה מיידית של התקיפות נגד מדינות המפרץ, בטענה כי עדיין קיים חלון הזדמנויות צר להצלת הפסקת האש באמצעות צעדים דיפלומטיים. העימות הנוכחי מתרחש על רקע מתח הולך וגובר בין פזשכיאן והגורמים המדיניים באיראן לבין משמרות המהפכה והצמרת הצבאית. דיווחים רבים מצביעים על כך שמאז מותו של עלי ח'אמנאי, השתלטו בכירי משמרות המהפכה בפועל על תהליך ניהול המלחמה וכן על המשא ומתן מול ארה"ב. במוקד הזעם: המפקד אחמד וחידי, הנחשב בעיני רבים לגורם החזק ביותר באיראן כיום.

יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן ( צילום: רשתות ערביות )

מאבק כוחות בצמרת המשטר

המתח בין הזרוע הצבאית להנהגה המדינית קיים באיראן מאז המהפכה האיסלאמית ב-1979. אולם, בעבר תמיד היה מנהיג עליון בעל שיעור קומה - ח'ומייני ואחריו עלי ח'אמנאי - שידע לפשר בין הצדדים ולהיות הפוסק האחרון. כעת, נראה כי המשוואה השתנתה: מוג'תבא ח'אמנאי, על פי כל הדיווחים, אינו נהנה מאותה סמכות, ותלותו במשמרות המהפכה שלחצו לבחירתו ניכרת היטב.

ה"ניו יורק טיימס" תיאר אותו כמי שפועל כמו "מנהל דירקטוריון" ולא כמו מנכ"ל על, כאשר בכירי הדרג הביטחוני נחשבים כ"עמיתים" שלו להליך קבלת ההחלטות. במקביל לקרע המבצעי, פזשכיאן ויושב ראש הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף פועלים להדחתו של שר החוץ עבאס עראקצ'י, שלטענתם הפסיק לתפקד כשר בממשלה והחל לפעול כעוזר אישי של וחידי.

עראקצי ( צילום: מתוך אל ג'זירה )

התקיפה באמירויות: הרקע הישראלי

איחוד האמירויות דיווחה כי הותקפה אתמול ב-12 טילים בליסטיים, שלושה טילי שיוט וארבעה כלי טיס בלתי מאוישים איראניים. היעדים המרכזיים היו באזור נמל פוג'יירה, נמל אסטרטגי המאפשר עקיפה של מצר הורמוז. על פי דיווחים, שלושה אזרחים הודים נפצעו באורח בינוני בשריפה גדולה שנגרמה כתוצאה מתקיפת כטב"ם באזור תעשיית הנפט.

איחוד האמירויות היא המדינה שספגה את המכות הקשות ביותר מאיראן מאז תחילת המלחמה. בראייה האיראנית, אבו דאבי ביצעה את "החטא הקדמון" כאשר חתמה על הסכמי אברהם ונרמלה את היחסים עם מדינת ישראל. מאז, היא מקיימת קשרים ענפים עם ישראל, יותר מכל מדינה אחרת שחתמה על ההסכמים, מה שהופך אותה למטרה ראשונה במעלה עבור טהראן.

למרות קרבתה הגיאוגרפית לאיראן המגבירה את קטלניות המתקפות, באיחוד האמירויות מדווחים על שיעורי יירוט גבוהים של 80%-90%. על פי דיווחים שונים, ישראל סיפקה לאיחוד האמירויות ערב המלחמה סוללת כיפת ברזל ומערכת הגנה אווירית באמצעות לייזר, אשר סייעו לה משמעותית בסיכול המתקפות האיראניות. לפי דיווח של רשת CNN, מערכת הגנה אווירית ישראלית שמוצבת במדינה השתתפה ביירוט הטילים האיראניים.

בינתיים, הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מסר נאום בבית הלבן בו ניסה להרגיע את השווקים הכלכליים. "עשינו סטייה קטנה מהמסלול וזה עובד טוב מאוד", אמר טראמפ, תוך שהוא מתאר את הנזקים שנגרמו ליכולות הצבאיות האיראניות: "אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מערכות נ"מ. אין להם כלום, אין להם מנהיגים".