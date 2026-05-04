מהו המקור ומה הקסם של הפיוט 'בר יוחאי' – שמכניס אש ללבבות?

מה קסם הפיוט 'בר יוחאי' – שמכניס אש ללב?

הפיוט 'בר יוחאי' נכתב ע"י המקובל רבי שמעון לביא, והתקבל בכל קהילות ישראל. הוא מתאר את שבחי רבי שמעון בר יוחאי, ועלייתו מספירה לספירה, הפיוט משופע בדימויים ומושגים קבליים, והוא ממש 'רזא דרזין', אך, ניתן להתענג גם על פרושו בדרך הפשט.

קיסמו של הפיוט: על אף שכולו רז וסוד, הוא מושך את הלבבות, משרה קדושה אפופת מסתורין והוד, ומשמח ומטהר את הנשמה, וכמו שכתבו המקובלים: "יש בו סגולה נפלאה להארת הנשמה...".

נבאר את הפיוט על דרך הפשט, והרוצה להעמיק ימצא אוצרות נפלאים...

# "בַּר יוֹחָאי, נִמְשַׁחְתָּ אַשְׁרֶיךָ - שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן מֵחֲבֵרֶיךָ" - רבי שמעון בר יוחאי! אשריך, שנמשחת בשמן המשחה, והוכתרת לגלות ולהעביר את סודות התורה, כל חבריך שמחים בגדולתך, כי אור תורתך מאיר ומשמח אותם.

"שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ - נִמְשַׁחְתָּ מִמִּדַּת הַקֹּדֶשׁ" – רשב"י הקדוש! הגעת לדרגת הכהן הגדול, המשוח בשמן המשחה, התגדלת בקדושה, ורוח הקודש שרתה עליך, ועל כן, כתבת את ספר הזוהר ברוח הקודש.

"נָשָׂאתָ צִיץ נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ, חָבוּשׁ עַל רֹאשְׁךָ פְּאֵרֶךָ" – נדמית לכהן הגדול המעוטר ב'ציץ' שעליו חרוט שם הוי"ה הקדוש, והוא כתר (נזר) הקודש.

התגדלת כמלך, שעל ראשך חבוש 'פארך' שהיא השכינה הקדושה שמפארת אותך.

# "בַּר יוֹחָאי, מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ, יוֹם נַסְתָּ, יוֹם אֲשֶׁר בָּרַחְתָ" - רבי שמעון בר יוחאי! ביום שנסת וברחת למערה, כשהאויבים שרצו להרוג אותך, זכית לשבת במושב 'טוב' שהוא - לעסוק בתורה הקדושה שנקראת 'טוב'.

"בִּמְעָרַת צוּרִים שֶׁעָמַדְתָּ, שָׁם קָנִיתָ הוֹדְךָ וַהֲדָרֶךָ" – ישבת במערה שחקוקה בסלעים י"ג שנים, ושם זכית לקנות את השגותיך, מעלותיך ומדרגותיך, שהם סתרי התורה וחכמת הנסתר.

# "בַּר יוֹחָאי, עֲצֵי שִׁטִּים עוֹמְדִים - לִמּוּדֵי ה' הֵם לוֹמְדִים" – רבי שמעון בר יוחאי! זכית שם לגלות לחבריך את התורה וסודותיה, שקיימים לנצח, ועומדים כעצי השיטים של המשכן, ועליהם נאמר: "וכל בניך לימודי ה'" ובזכותך זוכים ללמוד את סודות התורה, סדר העולמות, הספירות וההיכלות.

"אוֹר מֻפְלֶא אוֹר הַיְקוֹד הֵם יוֹקְדִים, הֲלֹא הֵמָּה יוֹרוּךָ מוֹרֶיךָ" – גילית את סודות התורה שהם אורות כמוסים - אורות נפלאים שמנצנצים, שהלומדים בהם בוערים ומתלהטים באש תורתך ואהבת אלוקיך, וביחד עם תלמידיך למדת, כתבת וליבנת את חכמת הקבלה.

# "בַּר יוֹחָאי, וְלִשְׂדֵה תַפּוּחִים" - עלית לגן עדן, הנקרא 'שדה תפוחים' (חקל תפוחין קדישין) ללקוט את סודות התורה שהם פירות מפרד"ס התורה.

"עָלִיתָ לִלְקוֹט בּוֹ מֶרְקָחִים - סוֹד תּוֹרָה כְּצִיצִים וּפְרָחִים" – זכית לעלות בחיים לגן עדן ללקוט בו דברים נעימים כבשמים, שהם סודות התורה שחידשת, הכוונות והייחודים שגילית שמחדשים ומעטרים את התורה כציצים ופרחים, שהם עושים ציצים ופרחים לתורה (עפ"י שבת, קמ"ה).

"נַעֲשֶׂה אָדָם נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ" – עליך הקב"ה אמר למלאכים 'נעשה אדם', שתכלית הבריאה היא שייברא אדם שלם כמוך.

# "בַּר יוֹחָאי, נֶאֱזַרְתָּ בִּגְבוּרָה - וּבְמִלְחֶמֶת אֵשׁ דַּת הַשַׁעְרָה" - רבי שמעון בר יוחאי! חגרת את עצמך בעוז ובגבורה, ושלפת את חרבך להוקיע את מלכות רומי הרשעה, ויצאת למלחמת קודש למען התורה הקדושה שמשולה ל'אש', כמו שכתוב: "אש דת למו", כדי שלא ייפסק לימוד התורה בפרהסיה.

"וְחֶרֶב הוֹצֵאתָ מִתַּעְרָהּ, שָׁלַפְתָּ נֶגֶד צוֹרְרֶיךָ" – הוצאת את חרבך מנרתיקה, ושלפת אותה נגד צורריך שרצו להורגך, ע"י חרב הקדושה לחמת נגד צוררי הקדושה, שהם המקטרגים העליונים והתחתונים.

# "בַּר יוֹחָאי, לִמְקוֹם אַבְנֵי שַׁיִשׁ" - רבי שמעון בר יוחאי! הגעת להשיג ולהבין את סודות התורה ממקום גבוה מאוד, ממקום אור עליון הנקרא 'אבני שיש'.

"הִגַּעְתָּ לִפְנֵי אַרְיֵה לַיִשׁ, גַּם גֻּלַּת כּוֹתֶרֶת עַל עַיִש' – הגעת להבין את סודם של 'אבני שיש', וגם השגת את סוד 'פני האריה' שבכיסא הכבוד, ואף את סודות מערכת הכוכבים והמזלות, דבר שאף אחד לא השיג לפניך.

''תָּשׁוּרִי וּמִּי יְשׁוּרֶךָ" – הטבת לראות ולהשיג, ומי יוכל לראות ולהשיג כמוך.

# "בַּר יוֹחָאי, בְּקֹדֶשׁ הַקָדָשִׁים, קַו יָרוֹק מְחַדֵּשׁ חֳדָשִׁים" – רבי שמעון בר יוחאי! השגת את סוד 'קודש הקדשים' של מעלה, את סוד גוון הירוק המתחדש תמיד בכל יום.

"שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת סוֹד חֲמִישִׁים, קָשַׁרְתָּ קִשְׁרֵי שִׁי"ן קְשָׁרֶיךָ" - השגת שבע שבתות שהם ארבעים ותשע שערי בינה, והגעת גם לשער החמישים הנקראת 'סוד חמישים' שאף אחד לא הגיע אליו, והשגות אלו קשרת לראשך קשר תפילין, שאות שי"ן חקוק עליו.

# "בַּר יוֹחָאי, יוּ"ד חָכְמָה קְדוּמָה, הִשְׁקַפְתָּ לִכְבוֹדוֹ פְנִימָה" - רבי שמעון בר יוחאי! השקפת אל תוך סוד האות "יוד", שהיא האות הראשונה בשם הוי"ה המרמזת על חכמה, הֵשגת וְהֵבנת אותה לעומקה.

"לֵ"ב נְתִיבוֹת רֵאשִׁית תְּרוּמָה" - הארת בחוכמתך את שלשים ושתים שבילי החכמה בפנימיות התורה הנקראת 'ראשית' ו'תרומה'.

"אַתְּ כְּרוּב מִמְשַׁח זִיו, אוֹרֶךָ" – רבי שמעון! אתה רב מעלה וגדול בחשיבות, המגן ומסוכך עלינו בזיו אורך, בזכות תורתך הזוהרת ומאירה בקרני הוד.

# "בַּר יוֹחָאי, אוֹר מֻפְלֶא רוּם מַעְלָה, יָרְאתָ מִלְהַבִּיט כִּי רַב לָהּ" - רבי שמעון בר יוחאי! אור תורתך מופלא ומכוסה, המגיע לבחינת ה'כתר' שהוא רום מעלה בעולמות העליונים, ויש יראה ופחד להתבונן באור זה, שהוא רב מאוד.

"תַּעֲלוּמָה וְאַיִן קוֹרָא לָהּ, נַמְתָּ - עַיִן לֹא תְשׁוּרֶךָ" – תעלומה הוא האור הזה, כי הוא נעלם מהשגה, ונקרא 'אין', ועליו כתוב: "עין לא ראתה", ועליה אומר הכתוב: "עין לא ראתה אלוקים זולתך" כי אין מי שישיג את החכמה הזאת.

# "בַּר יוֹחָאי, אַשְׁרֵי יוֹלַדְתֶּךָ, וְאַשְׁרֵי הָעָם הֵם לוֹמְדֶיךָ" – רבי שמעון בר יוחאי! מאושרת היא אימך יולדתך, שעיקר הקדושה תלויה באם, ואשרי העם שזוכים להגות בתורתך, בזוהר הקדוש.

"וְאַשְׁרֵי הָעוֹמְדִים עַל סוֹדֶךָ, לְבוּשֵׁי חשֶׁן תֻּמֶּיךָ וְאוּרֶיךָ" – אשרי המאושרים שמשיגים את עמקי סודות תורתך, שמאירים את עיניהם ומדריכים אותם כ'אורים ותומים' בכל אשר ילכו כעצת אבני החושן - ה'אורים ותומים'.

# "בַּר יוֹחָאי, נִמְשַׁחְתָּ אַשְׁרֶיךָ - שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן מֵחֲבֵרֶיךָ".

מה הקב"ה לכל, אף – רשב"י לכל!

רשב"י ביקש שנשמח ביום שמחתו - בל"ג בעומר, אומר ה'בית אהרן':

'מה הקב"ה לכל, אף רשב"י לכל - אפילו לפחותים'

רשב"י קשור לכל אחד ואחד מאיתנו, ומחלק מתנות בל"ג בעומר, איזה?

אומר רשב"י: "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין"!

רשב"י יכול לפטור כל אחד מאיתנו, מכל דין שיש לו, רק תשמח בשמחתו ותבקש את כל אשר תאווה נפשך, בגשמיות וברוחניות.

יהי רצון שבזכות רשב"י הקדוש נזכה לגאולת הכלל והפרט, כל הישועות בגשמיות וברוחנית, אמן!