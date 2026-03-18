כיכר השבת
הטוב ביותר עד כה

אפל מתקרבת למהפכה: האייפון המתקפל הראשון בדרך, עם מסך ללא קפל גלוי

ענקית הטכנולוגיה מקופרטינו נערכת להשקת האייפון המתקפל הראשון שלה - שכנראה ייקרא iPhone Fold - אשר צפוי להיחשף לצד דגמי iPhone 18 Pro בספטמבר 2026 | המסך המתקפל, שפותח בשיתוף סמסונג אך על פי דרישות מחמירות של אפל, צפוי להיות הראשון בתעשייה שמנטרל כמעט לחלוטין את סימן הקיפול המוכר ממכשירים מתחרים (טכנולוגיה)

מהפכה?. אפל (צילום: Shutterstock)

בשוק שבו קיפול המסך נחשב לחולשה עיצובית שמזכירה את מגבלות הטכנולוגיה, אפל הצליחה - כך נראה - לפרוץ את הגבול. לפי דיווחים המסך החדש משתמש במבנה צירים מתקדם העשוי מסגסוגת מתכת נוזלית, המפזרת את הלחץ לאורך קו הקיפול. התוצאה: עומק קפל של פחות מ־0.15 מילימטר וזווית קיפול הנמוכה מ־2.5 מעלות - נתונים שהופכים אותו למסך החלק ביותר מסוגו. הכתב מארק גורמן מ-Bloomberg תיאר את המסך כ"הקפל הפחות נראה בשוק", וציין כי אפל דחתה בעבר גרסאות מוקדמות של התצוגה בטרם אישרה את הייצור ההמוני, הצפוי להתחיל כבר במאי 2026.

מפרט, תוכנה ומחיר

האייפון המתקפל יכלול מסך פנימי בגודל 7.8 אינץ' ביחס תצוגה של ‎4:3‎, ומסך חיצוני של 5.5 אינץ'. הוא ירוץ על שבב A20 Pro החדש עם זיכרון ‎12GB‎ RAM, ויוצע בנפחי אחסון של ‎256GB‎, ‎512GB‎ ו־‎1TB‎. מערכת ההפעלה iOS 27 תכלול עיצוב בהשראת האייפד עם תמיכה בעבודה במקביל (Multitasking) ותצוגת חלוקה לשני חלונות - לראשונה באייפון. אף שלא יותקנו עליו אפליקציות אייפד מלאות, ממשק המשתמש צפוי לעבור התאמות משמעותיות לשימוש במסך כפול.

טווח המחירים יתחיל, לפי ההערכות, סביב 2,000 דולר, כשדגם ה־1TB עשוי להגיע ל־2,400 דולר. האנליסט מינג-צ’י קואו העריך כי אפל תייצר בין שלושה לחמישה מיליון יחידות בשנה הראשונה - אך ייתכנו עיכובים בשרשרת האספקה עד 2027.

הימור נישתי - אך אסטרטגי

לפי גורמן, האייפון המתקפל מהווה “מהלך נישתי אך קריטי” במפת הדרכים של אפל: שיעור האימוץ הראשוני צפוי לעמוד על 5–10% בלבד מכלל מכירות האייפונים בשנה הראשונה, אך מדובר בצעד שישיב לאפל מקום מרכזי בזירת החדשנות החומרתית - במיוחד כשהשקה זו תתרחש סמוך לחגיגות 50 שנה לאפל. גם אם השוק המתקפל עדיין בוסרי, באפל רואים בו לבנה חשובה בדרך לדור החדש של מחשוב אישי - כזה שבו הגבול בין טלפון, טאבלט ולפטופ מתמזג למסך גמיש אחד.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר