דיווחים חדשים שפורסמו ב-The Information ובמקורות סיניים מציירים תמונה ברורה יותר של הכיוון שבו פועלת אפל בשנים האחרונות מאחורי הקלעים: מכשיר מתקפל בעל עיצוב “ספר” עם מסך פנימי בגודל 7.7 אינץ’ ורוחב יוצא דופן ביחס למתחרים. בניגוד למכשירים של סמסונג וגוגל, שנפתחים למסך גבוה וצר, אפל בחרה בפרופורציות רחבות המזכירות יותר את האייפד - מה שמרמז על חוויית שימוש ממוקדת מולטיטסקינג ותוכן.

פרידה מ-Face ID לטובת דקיקות שיא

לפי הדלפה שהגיע מחשבון בשם Digital Chat Station ברשת החברתית הסינית Weibo, אפל ויתרה על מערכת זיהוי הפנים Face ID, שדרשה רכיבים עבים מדי, ובמקומה תשלב חיישן טביעת אצבע בצד המכשיר. ההחלטה נועדה לשמור על פרופיל דק במיוחד - אחד היעדים המרכזיים בעיצוב האייפון המתקפל. המכשיר יכלול מערך צילום ראשי כפול עם שני חיישני 48 מגה-פיקסל, מצלמת סלפי פנימית מתחת למסך באיכות 24 מגה-פיקסל, ומצלמה חיצונית נוספת בתצורת “חור” על המסך החיצוני. על פי ההדלפה, ציר המכשיר ייבנה מחומרים מחוזקים במיוחד כדי להתמודד עם בלאי ארוך טווח.

מחיר שובר שיאים והשקה רחוקה

ה-iPhone Fold צפוי להיחשף בסתיו 2026, לצד דגמי iPhone 18 Pro, עם תג מחיר שנע בין 2,000 ל-2,400 דולר - הגבוה ביותר בהיסטוריית האייפון. האנליסט ארתור ליאו מ-Fubon Research מעריך מחיר ספציפי של 2,399 דולר, ומציין עלויות ייצור גבוהות הנובעות ממסך ה-OLED המתקפל ומנגנון הציר החדש. למרות המחיר, צופים באפל אופטימיות: על פי תחזיות, החברה עשויה למכור בין 10 ל-15 מיליון יחידות, תוך שהיא מסתמכת על נאמנות המשתמשים ועל יתרון האינטגרציה בין מכשירי Apple.