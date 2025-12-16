קולות ירי נשמעו בסמוך לעיר החרדית - נשלל החשד לפיגוע

דובר צה"ל מסר לפני שעה קלה (שלישי) כי "התקבל דיווח על ירי באזור מחסום בית"ר שבחטיבת עציון, הפרטים בבדיקה". לפי דיווח ראשוני, אדם אחד נפצע. ככל הנראה בוצע ירי על רכב שהסיע שוהים בלתי חוקיים, שנמלט מהמקום.

מאוחר יותר התברר כי מדובר בירי שביצע כוח צה״ל לעבר רכב שניסה להימלט עם שב״חים בתוכו. אין נפגעים לכוחותינו. מצה"ל נמסר: "בהמשך להודעה על אירוע ירי סמוך למחסום בית״ר, יתכן כי מדובר בירי כוחותינו וכי לא מדובר בפיגוע".

בהמשך, דובר צה"ל עדכן בהמשך לתקרית הירי במחסום בית"ר כי לוחמים זיהו רכב עם מסתננים, והגיבו בירי כשזה האיץ לעברם. בנוסף, נמסר כי הרכב חצה את המחסום ונמלט. המשך הטיפול הועבר למשטרה. אין נפגעים.

מהצלה יו"ש ללא גבולות נמסר: "מסתמן שהיה נוהל מעצר חשוד שכלל ירי באוויר בין צור הדסה למחסום ביתר בעקבות רכב שהסיע שב"חים ולא היו נפגעים באירוע ייתכן שעובר אורח זיהה את האירוע הנ"ל בבדיקה".