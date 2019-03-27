יוסי חיים מימון בהומור ציני על רחוב "יד שרה" והטסלה של בבצ'יק | אלחנן טוויג על המרוץ הדרמטי לירח ב-2026 | יוסי עבדו חושף את האמת המפחידה על זריקות ההרזיה | והפיזיולוג הראשי של צה"ל, פרופ' יובל חלד, מגלה למה המוח שלנו רוצה שנאכל בורקס ואיך מרוויחים עוד 18 שנה לחיות | לסיום התוכנית המרתקת נביא את הסרטונים שיקרעו אתכם מצחוק | צפו (דבר השבוע)
בשבוע הבא יערך בישראל פסטיבל שהוא כולו חגיגה לאישה החרדית: "באלבוסטע". מה צפוי להתרחש שם? שיחה עם מנחם הלפרט, היוזם: "תהיה חגיגה גדולה" * במרכזו של הפסטיבל המרתק, יהיו לא מעט אטרקציות. אחת מהן תהיה החלה הגדולה בעולם, באורך מאה מטרים! * והמחיר? 30 שקלים בלבד