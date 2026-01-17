פרופ' יובל חלד

פרופסור יובל חלד הוא אחד המומחים המובילים בישראל בתחומי פיזיולוגיה של המאמץ, תזונה ופיזיולוגיה סביבתית. חלד משמש כסא"ל במילואים בצה"ל, ועומד בראש תוכניות לימוד אקדמיות בתחומי מדעי הבריאות והספורט במכללה האקדמית בוינגייט ובמרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט. במהלך קריירה אקדמית וצבאית מרשימה, תרם חלד תרומה משמעותית להבנת הגורם האנושי בתנאי מאמץ קיצוניים ולפיתוח גישות מתקדמות בתחום הבריאות והכושר.

במהלך שירותו הצבאי, שימש פרופ' חלד כפיזיולוג הראשי של צה"ל והקים את המכון לחקר הגורם האנושי בצה"ל. במסגרת תפקידו, הוביל מחקרים פורצי דרך בתחומי הביצועים האנושיים בתנאי שטח קיצוניים, התאמה לסביבות מאתגרות, ואופטימיזציה של יכולות הלוחם. עבודתו במכון תרמה להבנה מעמיקה של הקשר בין פיזיולוגיה, תזונה וביצועים מיטביים בתנאי לחץ ומאמץ.

בתחום האקדמי, פרסם פרופ' חלד מעל 100 מאמרים מדעיים ופרקים בספרים מקצועיים בתחומי הספורט, המטבוליזם והבריאות. מחקריו מתמקדים בהיבטים שונים של פיזיולוגיה אנושית, כולל השפעות המאמץ הגופני על מערכות הגוף, תזונה ספורטיבית, התאמה פיזיולוגית לתנאי סביבה שונים, ומניעת פציעות. עבודתו המדעית זכתה להכרה בינלאומית ומשמשת בסיס לפרוטוקולים מקצועיים בתחום הספורט והכושר.

כיום, פרופ' חלד פעיל כיועץ לחברות הזנק בתחומי ה-Wellness, הטכנולוגיה הלבישה והתזונה. במסגרת פעילותו העסקית, הוא מסייע לסטארט-אפים לפתח מוצרים וטכנולוגיות מבוססות מדע בתחום הבריאות והכושר, תוך שילוב הידע האקדמי והניסיון המעשי שצבר לאורך השנים. חלד גם מרצה באופן קבוע בכנסים ואירועים מקצועיים, ומשתף את הידע והניסיון שלו עם קהל רחב של אנשי מקצוע ומתעניינים.

תחומי המומחיות של פרופ' חלד כוללים פיזיולוגיה של המאמץ, תזונה קלינית וספורטיבית, מטבוליזם אנושי, התאמה לתנאי סביבה קיצוניים, ומדעי הספורט. הוא נחשב לסמכות מובילה בנושאים הקשורים לאופטימיזציה של ביצועים אנושיים, תזונה מותאמת אישית, ושילוב טכנולוגיה במדעי הבריאות. גישתו המדעית והמעשית כאחד הופכת אותו למומחה מבוקש בקרב ספורטאים, מאמנים, אנשי צבא ואנשי מקצוע בתחום הבריאות.