שבוע טוב וברוכים הנמצאים, תוכנית 'דבר השבוע' עם משה מנס והשבוע פרק שמשלב הכול: מהומור החד של יוסי חיים מימון, דרך חזית הטכנולוגיה והבריאות עם אלחנן טוויג ועד למסר מרגש של לוחמים וגם פינה של אוסף קונספירטיביים וקונספירציות מהארץ והעולם.

אבל גולת הכותרת היא מבצע מיוחד של התוכנית לבחורי הישיבה, תנו לנו את המתכון שלכם לשימוש בטוסטר ואולי תזכו בטוסטר מתקדם המכיל נורת חיווי.

בפינת 'לפנצאון', הציניות המוכרת של השניים מגיעה לשיאים חדשים. העימות הציבורי בין אילון מאסק למנכ"ל חברת התעופה הזולה ריינאייר הסלים כשהמיליארדר שוקל ברצינות לרכוש את החברה.

מנס, בסגנונו הייחודי, כבר חוזה את עיריית בני ברק רוכשת כרטיסים המוניים כדי "לבדוק נדנדות באיטליה". הביקור של חבר הכנסת פרוש בכלא, שם הוא טען שהעצורים נהנים מתנאים שסביו לא חלמו עליהם, זוכה לתגובה עוקצנית: "מתי היית בישיבה לאחרונה? התנאים בכלא ובדירה של בחור ישיבה פלוס-מינוס זהים".

גילוי מפתיע: תאכלו יותר ותרדו 330 קלוריות ביום אבישי לוי | 23.01.26

הפרק ממשיך עם סיפור מוזר מאוהיו: פושע שלא אהב את תמונת ה"מבוקש" שלו במשטרה, ושלח להם תמונה טובה יותר. המשטרה הבטיחה לו בתגובה: "כשתיתפס, נדאג לטשטש אותך היטב". גם שר המשפטים הפולני לשעבר, שברח להונגריה, זוכה לעקיצה: "דאגו לו למקלט אמיתי – חשוך עם כיסא בצד, כראוי לפולני".

הבינה המלאכותית והדיאטה שלא עובדת

אלחנן טווג מביא את חזית הטכנולוגיה לסלון שלנו, עם דיווח מרתק על אנשים שהפכו את הבינה המלאכותית לחבר הכי טוב שלהם. יש כאלה שמדברים עם ה-AI שעות ארוכות מדי יום, משתפים אותו בסודות ומבקשים ממנו עצות. התופעה מעוררת שאלות לא פשוטות על הקשרים האנושיים בעידן הדיגיטלי.

מיד לאחר מכן, התזונאי הקליני עדי מגד אשר מגיע לנפץ מיתוסים בפינת 'תהיה בריא'. המסר שלו ברור וחד: לא משנה איזו דיאטה תבחרו – קיטו, ים תיכונית או כל שיטה אחרת – תרדו במשקל. הבעיה האמיתית מתחילה אחרי שנתיים. "הירידה היא השלב הקל", מסביר מגד בראיון מקיף, "השמירה על המשקל היא האתגר האמיתי".

הוא מפרט על תזונת הקיטו, שבה צריכת שומן גבוהה ופחמימות כמעט אפסיות גורמת לרעב להיעלם, אך מדגיש: "מה שחשוב זה לא השיטה עצמה, אלא ההתמדה והנחישות לאורך זמן".