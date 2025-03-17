מטוס חברת 'מלזיה איירליינס', טיסה MH370 עדיין לא נמצא למרות שעברו 11 שנים מאז שנעלם מעיני הרדאר | הסיפור שעורר שלל תיאוריות קונספירציה וזעזוע עולמי מקבל כעת תפנית חדשה לאחר שמלזיה הודיעה על חידוש החיפושים אחריו (בעולם)
האם חיזבאללה גוררת את סוריה למלחמה חדשה? | המוח מאחורי השקרים: מדוע כולנו נופלים לקונספירציות? | מה הסיפור של הבחור שנעצר והאם הוא באמת חרדי? | אם כל מי שכשל צריך ללכת הביתה - למה נתניהו עדיין ראש ממשלה? | ומי באמת תקף את משה פרוש? (דבר ראשון)
עמדתו של ראש השב"כ רונן בר לא הושמעה אתמול בדיון הממשלה שנערך, סביב אפשרות הקמת ועדת חקירה ממלכתית | בשיחות שהתקיימו עמו קודם לכן הסביר בר, שנחוץ להקים ועדה בשל הקונספירציות והטענות שנשמעות בנוגע לטבח (חדשות, בארץ)
עובדות חד משמעיות לגבי ראש הממשלה בנימין נתניהו מציגים לנו תמונה שונה והזויה - מכל מה שחשבנו • מה יש בתיאוריות הקונספירציה שסוחפות את ההמונים להאמין שהמציאות שונה לחלוטין מהמציאות? מדוע אי אפשר להוכיח לקונספירטור שהוא טועה? ואיך בכל-זאת אפשר להתמודד איתם? • ההסבר הפסיכולוגי, הדיסוננס הקוגנטיבי וחלוקת הקונספרטיבים לקבוצות (מעניין)
ישנם שלוש סוגי ידיעות לא נכונות, ובכל-זאת אנשים מפיצים שקרים • מה ההסבר הפסיכולוגי מאחורי עיוות המציאות? ומיהם האנשים שחושבים שהם מועילים אך גורמים נזק • וגם, התמודדות הנכונה ואיך תזהו 'פייק ניוז' (מעניין)
למה ממשלת ארצות הברית חיסלה את אוכלוסיית הציפורים ומה היא פרסה במקומם? הכירו את התנועה שחושפת את המזימה הזדונית של ה-CIA לרגל אחרינו - וההוכחות שתתקשו להפריך • וגם, על הסרטון שכמעט גרם למשטרה לפתוח בחקירה כנגד כתב כיכר השבת... (מעניין)