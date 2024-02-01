היום בתוכנית: פינת לפנצאון צינית ומצחיקה מתמיד | ראיון עם המומחה שמגלה את הדייאטה הכי יעילה ומה אתם עושים שבגללו אתם נכשלים | האם בכירי עיריית בני ברק ישתמשו במבצע של אלון מאסק? | קונספירציית הציפורים והריסוסים | מסר מרגש מהחזית ומבצע טוסטרים לבחורי הישיבות (דבר ראשון)
עובדות חד משמעיות לגבי ראש הממשלה בנימין נתניהו מציגים לנו תמונה שונה והזויה - מכל מה שחשבנו • מה יש בתיאוריות הקונספירציה שסוחפות את ההמונים להאמין שהמציאות שונה לחלוטין מהמציאות? מדוע אי אפשר להוכיח לקונספירטור שהוא טועה? ואיך בכל-זאת אפשר להתמודד איתם? • ההסבר הפסיכולוגי, הדיסוננס הקוגנטיבי וחלוקת הקונספרטיבים לקבוצות (מעניין)
למה ממשלת ארצות הברית חיסלה את אוכלוסיית הציפורים ומה היא פרסה במקומם? הכירו את התנועה שחושפת את המזימה הזדונית של ה-CIA לרגל אחרינו - וההוכחות שתתקשו להפריך • וגם, על הסרטון שכמעט גרם למשטרה לפתוח בחקירה כנגד כתב כיכר השבת... (מעניין)