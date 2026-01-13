חטיבת "חשמונאים" מצליחה לעורר סערה ברחוב החרדי מאז הקמתה. שמועות על ירידה רוחנית מחד ודיווחים על "מקום שהוא אחר" מאידך, צפים ועולים בכל דיון בנושא.

בראיון מיוחד לתוכנית "דבר ראשון" עם משה מנס, התייצב יוחנן חייט – דמות מוכרת בעולם המוזיקה, אך לא פחות מכך, בנו של ראש ישיבה חשוב ומי שמוסר בעצמו שיעורי 'בקיאות' בישיבת 'מערבא' – כדי לספר לעולם מה באמת קורה מאחורי המדים.

"עליה רוחנית, לא ירידה"

חייט, בן 36 ואב לארבעה, הגיע לחשמונאים כי "הבנתי שזה מה שאני צריך לעשות". בראיון הוא מדגיש כי הכל נעשה בהתייעצות צמודה עם רבותיו. "באתי כדי להגן על עם ישראל ולתמוך במערכת מבפנים", הוא מסביר. "בניגוד למה שחושבים על הצבא, פה חוויתי משהו אחר לגמרי. זו מערכת שכולה מכוונת מטרה: שיהודי ירא שמיים ייכנס ויצא אם לא יותר ירא שמיים לפחות מחוזק באותה מידה".

לדבריו, השגרה בחטיבה כוללת שלוש תפילות ביום והקפדה יתרה על שפה נקייה וערכים. "אתה לא תשמע שם שפה לא נקייה. יש סטנדרטים גבוהים מאוד".

מי באמת משרת בחשמונאים?

אחת השאלות הקשות שהפנה מנס לחייט היא לגבי זהות המשרתים. האם מדובר בבחורים שנשרו מהישיבות? חייט מבהיר: "חלילה וחס. המטרה היא לא להוציא אף בחור מספסל המדרש. החטיבה מיועדת לבחורים שומרי תורה ומצוות, יראי שמיים, שפשוט לא מסוגלים לשבת וללמוד כל היום. אנחנו מייצרים להם מסגרת שתשמור עליהם ולא תזרוק אותם".

באופן מפתיע, חייט מאשר כי הסינון ב"חשמונאים" כה קפדני, עד שיש כאלו שנעלבים מכך שלא התקבלו. "יש שם סינון רציני. זה מקום שבו אתה יכול לא להתקבל, וזה מראה שהם עומדים על הסטנדרטים שלהם".

הגיבורה האמיתית: האישה בבית

החלק המרגש בראיון הגיע כשחייט נשאל על המחיר המשפחתי. כאב לארבעה, היציאה למילואים ממושכים וקרביים (רובאי 07) אינה מובנת מאליה. "אין שום ספק שאת הטירונות האמיתית אשתי עושה בבית עם הילדים", הוא אומר בכנות. "היא זו שמוסרת את הנפש. בלי התמיכה שלה והמסירות שלה, אין סיכוי שהייתי שורד שם".

חייט מסכם את המורכבות שבשירות החרדי: "התורה מנחה אותנו איך להתמודד עם מורכבות, לא לברוח ממנה. אנחנו חוזרים לקהילה כשאנחנו יראי שמיים ומקווים שזה ייתן לגיטימציה למי שזה באמת רלוונטי עבורו".