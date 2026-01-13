סוגיית הגיוס ממשיכה להסעיר את הרחוב החרדי, והשבוע בפרק השלישי של תוכנית האקטואליה "כיפות שחורות", בהגשת יוסי סרגובסקי, הרוחות סערו מתמיד.

כמדי שבוע, חברי הפאנל מתקבצים לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי/עולמי, איש השבוע ומשחק אסוציאציות משעשע.

והשבוע, חברי הפאנל:

על סדר היום

גיוס חרדים: מגמה חדשה או אש בשולי המחנה?

הדיון נפתח בנתוני הגיוס האחרונים, לפיהם 537 צעירים חרדים עלו על מדים בשבוע האחרון, מהם יותר מ-200 כלוחמים. איציק ברנדויין ציין כי מדובר בשינוי המובל על ידי "חבר מביא חבר" ואחריות אישית של הדור הצעיר. מנגד, עלה נושא התקיפה האלימה של הורים בכינוס של חטיבת 'חשמונאים'.

ח"כ נאור שירי הגדיר את המקרה כ"בושה" וטען כי מצב בו חייל צריך להסתתר בערים מסוימות הוא אירוע שצריך להיות מגונה מקצה לקצה. דולב דוידוביץ' הגדיר את התוקפים כ"נגיף קפלניסטי חרדי" שחדר לשוליים, אך טען כי ישנה "תופעת ישראליזציה" בעייתית בממסד החרדי המטשטשת את חומות הבידול

'הפלג' נגד המדינה: "צה"ל - מקום שמנוגד לתורה"

הרב יעקב וייס, נציג 'הפלג הירושלמי', הציג עמדה בלתי מתפשרת: "הגענו לארץ למטרת אמונה. אצלנו האמונה היא מעל הכל, ואנשים מוכנים למות ולא להתגייס". הוא טען כי המדינה בבסיסה היא נגד דרכם של אבות האומה וכי צה"ל גורם לאיבוד הזהות היהודית.

בתגובה, תקף נאור שירי את דבריו וכינה אותם "כפיות טובה ענקית" כלפי חיילי צה"ל המגנים על לומדי התורה בבני ברק ובירושלים.

עו"ד יצחק גליק הוסיף כי "הכיוון הוא להגיע לבחורי חברון ופוניבז'" וכי יש לייצר חוק עם תמריצים וסנקציות ברורות.

"עבדנו בלפרק את היריב": קמפיין קפלן ברחוב החרדי

במהלך התוכנית שודר תיעוד של פעילת מחאת 'קפלן' המודה במפורש בניסיון "לפרק את הציבור החרדי מבפנים" וליצור כאוס ברחוב החרדי.

איציק ברנדויין טען כי הפירוק מגיע דווקא מבפנים, מצד עסקנים בבתי הרבנים, וכי אין צורך בעזרה חיצונית לכך. נאור שירי הכחיש את קיומו של "חדר סודי" של קפלניסטים המתכננים את הפירוק וטען כי המציאות פשוט מתנפצת לחרדים מול הפנים.

הרגע שזעזע את האולפן: "מעדיף שהבן ימות ולא יתגייס"

שיא הדרמה נרשם כאשר הושמעו דבריו של אב שכול שבנו נדרס, שטען כי היה מעדיף שבנו ימות מאשר יתגייס לצבא. הרב יעקב וייס אישר כי גם הוא ובנו חשים כך: "חד משמעית, הבן שלי היה מעדיף למות מאשר ללכת לצבא".

ח"כ נאור שירי הגיב בזעזוע: "זה עולם מזעזע בעיניי". דולב דוידוביץ' ניסה להסביר את האמירה וטען כי מדובר בהעדפת מוות על פני אובדן הזהות היהודית, והשווה את הגיוס לצה"ל לכניסה ל"בית בושת חילוני".

משחק האסוציאציות: חורבן, כישלון ודם חדש

על חברי הכנסת החרדים: הרב וייס אמר "נכשלו", וברנדויין קרא להביא "דם חדש".

על נתניהו ולוין: נאור שירי ענה במילה אחת - "חורבן".

על עולם התורה: עו"ד גליק הביע געגוע וקרא למדינה לקחת אחריות על עולם התורה לצד שילוב בצה"ל ובשוק התעסוקה.

איש השבוע

איציק ברנדויין: אבות לוחמי 'חשמונאים' שעמדו מול ההתקפות.

אבות לוחמי 'חשמונאים' שעמדו מול ההתקפות. נאור שירי: רומי גונן ואמילי דמארי ששידרו בגל"צ.

רומי גונן ואמילי דמארי ששידרו בגל"צ. עו"ד יצחק גליק: הלוחם ג'וש בון ז"ל, תוך קריאה לטיפול בפוסט-טראומה של המשרתים.

הלוחם ג'וש בון ז"ל, תוך קריאה לטיפול בפוסט-טראומה של המשרתים. הרב וייס: אריה דרעי, על הצבת הפערים בין ההנהגה הפוליטית לזו הרבנית - על השולחן.

