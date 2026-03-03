כוחות אוגדה 91 פועלים בשעות אלו (שלישי) במרחב דרום לבנון ואוחזים במספר נקודות במרחב כחלק מתפיסת עיבוי ההגנה הקדמית.

בצה"ל הדגישו כי צה"ל פועל לייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון, באמצעות תקיפות נרחבות של תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, על מנת לסכל איומים ולמנוע ניסיונות חדירה לשטח מדינת ישראל.

מדובר צה"ל נמסר: "ארגון הטרור חיזבאללה בחר להצטרף למערכה ולפעול בשליחות איראן ויישא בתוצאות פעולותיו. צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל, וימשיך לפעול בכל דרך להגן עליהם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר הבוקר: "רה"מ בנימין נתניהו ואני אישרנו לצה"ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון כדי למנוע ירי על יישובי הגבול הישראליים.

"צה״ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד יעדי חיזבאללה בלבנון. ארגון הטרור משלם וישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל".

לדבריו: "כדי למנוע אפשרות ירי בכינון ישיר על היישובים הישראלים, רה״מ בנימין נתניהו ואני אישרנו לצה״ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון ולהגן משם על יישובי הגבול".

כזכור, הרמטכ״ל אייל זמיר, קיים אתמול הערכת מצב בפיקוד הצפון, באשר להמשך הלחימה בארגון הטרור חיזבאללה שהצטרף למערכה האיראנית נגד ישראל במסגרת מלחמת שאגת הארי.

הרמטכ״ל אישר תכניות התקפיות להמשך המערכה בצפון והנחה להמשיך לחזק את המאמץ ההתקפי וההגנה במרחב.

הרמטכ"ל זמיר אמר במקום: ״המאמץ המרכזי שלנו הוא איראן. אנחנו פועלים בעוצמה ופוגעים במשטר הטרור, תוך שיתוף פעולה חסר תקדים עם צבא ארצות הברית. לאחר שחיזבאללה פתח באש הנחיתי לפעול בעוצמה גם מול חיזבאללה. צה״ל תכנן וערוך לפעול במספר זירות במקביל".

זמיר פנה לתושבי הצפון: "צה״ל מגן בחזית הישובים ותוקף להסרת איומים. ההגנה על התושבים בראש מעיינינו - לא יהיה עוד פינוי יישובים בארץ ישראל. הביטחון של התושבים בראש סדר העדיפות. לתושבי הצפון אני אומר כאן - צה״ל שולט בשמי לבנון ונמצא בקו החזית. כל איום שיזוהה - יושמד".