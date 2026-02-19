כיכר השבת
בכפר בית אומר

תיעוד דרמטי: הרגע בו פוצץ בית המחבל שרצח את אהרן כהן הי"ד

כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע בצומת הגוש בו נרצח אהרון כהן הי"ד (צבא וביטחון)

רגע פיצוץ הבית
רגע פיצוץ הבית| צילום: צילום: דובר צה"ל
רגע פיצוץ הבית (צילום: דובר צה"ל)

כוחות מחטיבת עציון ויחידת יהל"ם פעלו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) בכפר בית אומר שבחטיבת עציון, להריסת ביתו של המחבל ואליד צבארנה.

המחבל ביצע יחד עם מחבל נוסף את הדריסה והדקירה בצומת הגוש שבחטיבת עציון בו נרצח אהרון כהן הי"ד, בן 71 - אבא וסבא לשישה ילדים ונכדים. כמו כן בפיגוע נפצעו שני אזרחים נוספים וחייל.

כזכור, בפיגוע המשולב בצומת הגוש היו מעורבים שני מחבלים, שביצעו דריסה ולאחריה יצאו מהרכב והתחילו לדקור אזרחים שהיו במקום.

ההכנות להריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
ההכנות להריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
ההכנות להריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
ההכנות להריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
ההכנות להריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
ההכנות להריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
ההכנות להריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר