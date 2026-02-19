תיעוד דרמטי: הרגע בו פוצץ בית המחבל שרצח את אהרן כהן הי"ד

כוחות צה"ל מחטיבת עציון ויחידת יהל"ם פעלו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) בכפר בית אומר שבחטיבת עציון, להריסת ביתו של המחבל ואליד צבארנה.

המחבל ביצע יחד עם מחבל נוסף את פיגוע הדריסה והדקירה בצומת הגוש שבחטיבת עציון בו נרצח אהרון כהן הי"ד, בן 71 - אבא וסבא לשישה ילדים ונכדים. כמו כן בפיגוע נפצעו שני אזרחים נוספים וחייל.

כזכור, בפיגוע המשולב בצומת הגוש היו מעורבים שני מחבלים, שביצעו דריסה ולאחריה יצאו מהרכב והתחילו לדקור אזרחים שהיו במקום.