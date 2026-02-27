שינוי משמעותי בעמדות הציבור האמריקני כלפי הסכסוך הישראלי־פלסטיני: סקר חדש של מכון גאלופ, המתפרסם מדי שנה, מצביע כי לראשונה מאז שנת 2001 יותר אמריקנים מביעים אמפתיה כלפי הפלסטינים מאשר כלפי הישראלים.

על פי הנתונים, 41 אחוז מהנשאלים אמרו כי הם חשים הזדהות רבה יותר עם הפלסטינים, לעומת 36 אחוז בלבד שהביעו הזדהות עם ישראל. אמנם הפער אינו נחשב מובהק סטטיסטית, אך במכון מדגישים כי מדובר בשינוי דרמטי לעומת השנה שעברה, אז נהנתה ישראל מיתרון ברור של 46 אחוז מול 33 אחוז לטובת הפלסטינים.

בגאלופ ציינו כי במשך יותר משני עשורים שמרה ישראל על יתרון דו־ספרתי יציב בדעת הקהל האמריקנית, וכי המהפך הנוכחי משקף שינוי עמוק שהתרחש במהלך 12 החודשים האחרונים. לדבריהם, “דעת הקהל האמריקנית בנוגע לסכסוך הישראלי־פלסטיני התהפכה בשנה האחרונה, ולכן לראשונה מאז 2001 האמריקנים כבר אינם אוהדים יותר את הישראלים מאשר את הפלסטינים”.

נתון נוסף שמדגיש את השינוי הוא העובדה כי 57 אחוז מהאמריקנים תומכים כיום בהקמת מדינה פלסטינית. לפי המכון, השינוי בעמדות נובע במידה רבה מקבוצת המצביעים העצמאיים, שאינם מזוהים עם המפלגות הגדולות, אך הוא ניכר גם ברוב קבוצות הגיל.

עם זאת, הפערים הפוליטיים בתוך ארצות הברית נותרו חדים. רוב הרפובליקנים ממשיכים להביע תמיכה ברורה בישראל, כאשר כשבעה מתוך עשרה מצביעי המפלגה אמרו כי הם מזדהים יותר עם ישראל, אם כי מדובר בירידה מסוימת לעומת השנים הקודמות.

השינוי הבולט ביותר נרשם בקרב תומכי המפלגה הדמוקרטית. כשני שלישים מהדמוקרטים אמרו כי הם מזדהים כיום יותר עם הפלסטינים, בעוד שרק כחמישית מהם מביעים הזדהות עם ישראל. זאת לעומת המצב לפני פחות מעשור, אז כמחצית מהדמוקרטים נטו לצד הישראלי ורק כרבע תמכו יותר בפלסטינים.

גם בקרב צעירים ניכרת מגמה דומה. בקרב בני 18 עד 34 כמחצית הביעו אהדה רבה יותר לפלסטינים לעומת כרבע בלבד לישראלים. בקרב בני 35 עד 54 נרשם היפוך לעומת השנה שעברה, וגם שם הפלסטינים זוכים ליותר אהדה. רק בקרב בני 55 ומעלה נשמר יתרון לישראל.

במכון ציינו כי השינוי בעמדות הציבור האמריקני משקף גם את הפוליטיזציה הגוברת של היחס לישראל בארצות הברית, שהפכה בשנים האחרונות לנושא מחלוקת פנימית. לפי ההערכות, חלק מהירידה בתמיכה קשור גם לירידה בפופולריות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית, במיוחד על רקע עימותים מתוקשרים עם נשיאים אמריקנים בעבר.

עוד עולה מהנתונים כי השינוי במגמה החל עוד לפני אירועי 7 באוקטובר, והתחזק במהלך הלחימה ברצועת עזה.

גורם בכיר במכון גאלופ ציין כי ייתכן שהפערים בדעת הקהל ימשיכו להשתנות בעתיד, אך לדבריו כבר כעת ניתן לראות כי “הפער המשמעותי שהיה במשך שנים נסגר לחלוטין”.