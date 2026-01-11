לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זי"ע, ערך האדמו"ר מסאדיגורה את סדרי השבת האחרונה במשכן המיתולוגי של החסידות בתל אביב | החסידים זכו לשבת שכולה התרפקות על העבר, בעת שהתפללו בהיכל הקדוש שבו זכו אבותיהם להסתופף בצל אדמו"רי השושלת | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
בית דין רבני נחשב קובע מפורשות כי חתימותיהם של 'גדולי ישראל' זוייפו, בפשקווילים שהופצו במלחמה פנים-חרדית, בעיר ביתר עילית. השבוע הופץ מכתב מבית-הדין ובו הבהרה כי חתימותיהם של גדולי ישראל שהופיעו על פשקווילים - זויפו. חתימות גדולי ישראל שנראו אותנטיות היו שקריות (חרדים)