לקראת תקיפה באיראן? מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה הבוקר (שישי) על אישור יציאתם מישראל של עובדי ממשל אמריקנים שאינם חיוניים ובני משפחותיהם, בעקבות הערכת מצב ביטחונית עדכנית.

במסגרת ההודעה נקראו גם אזרחים אמריקנים השוהים בישראל לשקול לעזוב את המדינה כל עוד טיסות מסחריות ממשיכות לפעול.

בהודעת השגרירות נכתב כי ההחלטה התקבלה “בשל סיכוני ביטחון”, על רקע התקריות האחרונות והערכת מצב מחודשת. עוד צוין כי עובדי הממשל האמריקני מתבקשים להקפיד על מגבלות תנועה, ובהן איסור להתקרב למרחק של 11.3 קילומטרים מגבול רצועת עזה, 4 קילומטרים מגבול לבנון וסוריה ו־2.4 קילומטרים מגבול מצרים, למעט מעבר טאבה.

לפי דיווח בניו יורק טיימס, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, שלח בהמשך מייל לעובדי השגרירות שבו קרא למי שמעוניין לעזוב לפעול באופן מיידי. “אלה המעוניינים לעזוב צריכים לעשות זאת עוד היום”, כתב, והנחה את העובדים למצוא טיסה מנתב״ג לכל יעד שאליו ניתן להזמין מקום.

לדבריו, “סביר להניח שהמהלך יביא לביקוש גבוה למושבי טיסה היום, אז התמקדו בהשגת מושב לכל מדינה שממנה תוכלו להמשיך לוושינגטון. העדיפות הראשונה תהיה בכל מקרה לצאת מהמדינה במהירות”.

האקבי הוסיף כי ייתכן שיהיו טיסות יוצאות נוספות בימים הקרובים, “אך ייתכן שגם לא יהיו”, והדגיש: “אין צורך להיכנס לפאניקה - אבל עבור אלו שמעוניינים לעזוב, חשוב לתכנן את העזיבה מוקדם מאשר מאוחר”.

השגריר הודיע כי יקיים פגישה עם עובדי השגרירות בהמשך היום, במטרה לספק עדכונים נוספים והנחיות להמשך.

בשגרירות האמריקנית ציינו עוד כי ייתכן שיוטלו מגבלות נוספות על תנועת עובדים אמריקנים ובני משפחותיהם, לרבות לאזורים מסוימים בישראל, לעיר העתיקה בירושלים ולשטחי יהודה ושומרון, לעיתים ללא התרעה מוקדמת.