בהקלטה שמתפרסמת כאן לראשונה, נשמע ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ' מסביר מדוע מנהיג הפלג הקטן יותר בראשות הגר"צ פרידמן לא הוזמן לאירועי המייצ'ינג: "אני שונא סכסוכים אבל יש פילוג בציבור שלנו" | הגר"ש נשמע כשהוא מתנצל ומסביר שכל קיום הישיבה בזכות הגר"צ פרידמן: "הוא הציל אותנו, כל המפעל הזה לא היה קיים בלעדיו, אני לא יכול להזמין אותו וכואב לי הלב" • כל הפרטים וההקלטה המלאה בפרסום ראשון (חדשות חרדים)
לפני חודשים אחדים טרח מרן הגראי"ל שטיינמן ובא לביתו של הרב אמנון יצחק כדי לפגוש אותו. אתמול, בא הגראי"ל להביע תמיכה בפרויקט החברותות של הרב יצחק. הוא נשא דברי חיזוק במשך דקות ארוכות, לאוזניהם של 800 אברכים מכל רחבי הארץ. גם עוזי ברק היה שם (חרדים)