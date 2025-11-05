בעוד המפלגות החרדיות דוהרות לקראת חוק גיוס מוסכם, מאחורי הקלעים מתנהלות במלוא העוצמה מלחמות היהודים. המלחמות לא פוסחות על אף מגזר והן מסעירות את גור, ש"ס ו'דגל', כל אחת מהן מהיבט שונה. בכתבת הווידאו שלפניכם תמצאו סיקור נרחב ומבואר שיעשה לכם קצת סדר בבלאגן.

מבית האבל לבית המשתה

רה"י הגרש"ב סורוצקין, לא משתתף בחגיגות השמחה המתקיימות הערב בישיבת עטרת שלמה בראשותו עם הגעתו של אסיר עולם התורה הבה"ח אריאל שמאי לישיבה, ששוחרר במפתיע מכלא 10, 5 ימים לפני תום ימי המאסר שנגזרו עליו בביה"ד הצבאי. הסיבה לכך - פטירת אמו של רה"י. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ביתר או מודיעין?

תלמידי ישיבת באר מרדכי שנוסדה על ידי רה"י הגרב"ש דויטש זצוק"ל, חלוקים בדעתם האם לקבל את הצעותיו של הפטרון הכלכלי הגר"ש מרקוביץ' שסותרות את השקפותיהם של מרן הגראמ"מ שך והגרב"ש דויטש זצוקללה"ה, או להתנגד להם. אנחנו ממליצים להמתין לפסיקה של חשין בפוניבז' - שייתכן שתפתור גם את הספק שלהם בדיעבד. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

גווילין פורחים

אחרי חודשים של הכנה ושנים של ציפייה, אתמול החלו עבודות ההריסה של המבנה המיתולוגי של בית המדרש הגדול של חסידות אלכסנדר ברחוב אחיעזר בבני ברק, סמוך לבית הכנסת הגדול בעיר. במקום המבנה הוותיק יקום בקרוב מבנה מפואר שייקרא המרכז העולמי החדש. המרכז העולמי החדש של חסידות אלכסנדר יהיה מרווח, מפואר ורחב ידיים, והוא נועד להבטיח עתיד לחסידות המתרחבת. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

כמעט מחותנים

האדמו"ר מבאיאן עלה השבוע למעונו של הפוסק וראש הישיבה הגאון רבי משה שטרנבוך לרגל ימי השמחה - שמחת שבע הברכות לנכדו החתן, כשהכלה היא נכדת הגאון רבי אליהו שטרנבוך זכר צדיק לברכה, גאב"ד אנטווערפן, ואחיו של הגר"מ.

כליל תפארת ישראל

אתמול חשפנו בפניכם טעימה מהקליפ המרגש שהפיקו בישיבת מאור התלמוד מהשעות שקדמו לעצרת, ומאז אנחנו מוצפים בתיעודים וסיפורים על ההיערכות המאסיבית בעולם הישיבות לעצרת הענק. בחרנו בקליפ מיוחד ומרגש שהגיע אלינו היישר ממוסדות תפארת ישראל בראשות ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.