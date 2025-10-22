כיכר השבת
דמות ציבורית

אריאל שמאי

פרשת מעצרו של תלמיד ישיבת עטרת שלמה בגין עריקות מהצבא, והמחאה הציבורית שהתעוררה בעקבות כליאתו בכלא הצבאי

אריאל שמאי הוא תלמיד ישיבת עטרת שלמה (סורוצקין) בירושלים, אשר נעצר ונשפט ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי בשל עריקות מצה"ל. מעצרו עורר הדים רבים בציבור החרדי ובחברה הישראלית בכלל.

פרשת מעצרו של שמאי התרחשה על רקע המתיחות סביב גיוס בני הישיבות לצה"ל. לאחר שלא התייצב לצו הגיוס, נעצר שמאי והועמד למשפט צבאי, שם נגזרו עליו 20 ימי מאסר בכלא הצבאי.

בעקבות מעצרו, התעוררה מחאה ציבורית נרחבת שכללה הפגנות ברחבי הארץ, בעיקר בריכוזים חרדיים. המפגינים טענו כי מעצרו של תלמיד ישיבה בשל אי-התייצבות לגיוס מהווה פגיעה בזכות ללימוד תורה ובאורח החיים החרדי.

המקרה של שמאי הפך לסמל במאבק על גיוס בני הישיבות לצה"ל, וחידד את המתח בין הציבור החרדי למערכת הביטחון בנושא זה. הפרשה העלתה מחדש לסדר היום הציבורי את שאלת גיוס בני הישיבות והדרך הראויה להסדרת הנושא.

