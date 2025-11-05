כיכר השבת
הח"כ שדואג לעולם התורה | האזינו

שחרור הבחור אריאל שמאי: השיחה המרגשת עם גפני והעצרת שתתקיים לכבודו

בחור הישיבה אולי המפורסם ביותר שנעצר בעוון לימוד תורה - אריאל שמאי, שוחחר מוקדם יותר היום מכלא 10, הראשון שמיהר לברך אותו, הוא חבר הכנסת משה גפני, שאף ביקר אותו בכלא הצבאי | ב'עטרת שלמה', מתכננים 'מסיבת שחרור' לבחור - הערב (חדשות חרדים)

האזינו לשיחה של גפני עם הבחור אריאל שמאי

יו"ר דגל התורה , שוחח לפני זמן קצר (רביעי) עם תלמיד ישיבת עטרת שלמה, , לאחר ששוחרר מהכלא הצבאי, כפי שדווח מוקדם יותר היום ב'כיכר השבת'.

לאחר שהבחור הנרגש ניגש לטלפון, אמר לו ח"כ גפני: "אנחנו נעשה הכל שזה לא יקרה יותר ושלא יעצרו בחורים בעוון לימוד תורה, אני מחזק אותך ומברך אותך, תחזור לתלמודך".

יצוין, כי אין זו הפעם הראשונה בה חבר הכנסת גפני נתקל בבחור אריאל שמאי, ולפני מספר ימים הוא אף ביקר אותו בכלא הצבאי.

דבריו של גפני בתום הביקור של אריאל שמאי בכלא 10

כפי שדווח ב'כיכר השבת' ח"כ גפני אמר בתום הביקור: "כתם גדול על מדינת ישראל שמי שלומד תורה נעצר ומושלך לכלא. זוהי מציאות בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת ונעשה הכל כדי להוציא אותם מפה ולהחזיר אותם לישיבה שימשיכו ללמוד תורה".

כפי שדווח מוקדם יותר, אריאל שמאי קיבל שחרור מוקדם מהכלא הצבאי, זאת לאחר פעילות של עו"ד מנחם שטאובר ועסקן הגיוס שמעון שישא, שהפעילו את הקשרים על מנהל הכלא הצבאי, שהסכים להפעיל את סמכותו ולהורות על שחרור מוקדם.

במקביל ל'כיכר השבת' נודע, כי מיד לאחר הלווית אמו של רה״י הגרש״ב סורוצקין, הוא הורה לקיים את אירוע קבלת הפנים לבחור החשוב אריאל שמאי תלמיד ישיבת עטרת שלמה, האירוע יתקיים בשעה 19:00 בקריית הישיבה בראשון לציון.

הגרש"ב סורוצקין, סופד היום לאימו בבית ההלוויות שמגר (צילום: דביר מדיה, עטרת שלמה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

