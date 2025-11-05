האזינו לשיחה של גפני עם הבחור אריאל שמאי

יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, שוחח לפני זמן קצר (רביעי) עם תלמיד ישיבת עטרת שלמה, אריאל שמאי, לאחר ששוחרר מהכלא הצבאי, כפי שדווח מוקדם יותר היום ב'כיכר השבת'.

לאחר שהבחור הנרגש ניגש לטלפון, אמר לו ח"כ גפני: "אנחנו נעשה הכל שזה לא יקרה יותר ושלא יעצרו בחורים בעוון לימוד תורה, אני מחזק אותך ומברך אותך, תחזור לתלמודך". יצוין, כי אין זו הפעם הראשונה בה חבר הכנסת גפני נתקל בבחור אריאל שמאי, ולפני מספר ימים הוא אף ביקר אותו בכלא הצבאי.

דבריו של גפני בתום הביקור של אריאל שמאי בכלא 10

כפי שדווח ב'כיכר השבת' ח"כ גפני אמר בתום הביקור: "כתם גדול על מדינת ישראל שמי שלומד תורה נעצר ומושלך לכלא. זוהי מציאות בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת ונעשה הכל כדי להוציא אותם מפה ולהחזיר אותם לישיבה שימשיכו ללמוד תורה".

כפי שדווח מוקדם יותר, אריאל שמאי קיבל שחרור מוקדם מהכלא הצבאי, זאת לאחר פעילות של עו"ד מנחם שטאובר ועסקן הגיוס שמעון שישא, שהפעילו את הקשרים על מנהל הכלא הצבאי, שהסכים להפעיל את סמכותו ולהורות על שחרור מוקדם.

במקביל ל'כיכר השבת' נודע, כי מיד לאחר הלווית אמו של רה״י הגרש״ב סורוצקין, הוא הורה לקיים את אירוע קבלת הפנים לבחור החשוב אריאל שמאי תלמיד ישיבת עטרת שלמה, האירוע יתקיים בשעה 19:00 בקריית הישיבה בראשון לציון.