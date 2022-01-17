הבחור ברוך יצחקוב שהשתחרר אתמול מהכלא הצבאי אחרי 13 ימי מעצר בעוון לימוד תורה - מתקבל בברכה הבוקר (רביעי) אצל גדולי ראשי הישיבות הספרדים, בראשם רה"י הגר"מ צדקה, והראשון לציון הגר"י יוסף | הגר"י יוסף אמר לו כי זכה "להימנות בשולשלת אחת עם המהר"ם מרוטנבורג החיד"א והבן איש חי שזכו גם כן לשבת במאסר" (חרדים)
ירושלים: עציר המוחזק בשירות בתי הסוהר בששת השנים האחרונות בגין סרבנות גט, נמלט מבית הדין הרבני בעיר במהלך דיון. שוטרים עורכים סריקות בכדי לאתרו (חדשות)
