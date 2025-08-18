כיכר השבת
"כמו החיד"א והבן איש חי"

לאחר שחרורו מהכלא הצבאי: ברוך יצחקוב מתקבל בחיבה בבתי גדולי ישראל

הבחור ברוך יצחקוב שהשתחרר אתמול מהכלא הצבאי אחרי 13 ימי מעצר בעוון לימוד תורה - מתקבל בברכה הבוקר (רביעי) אצל גדולי ראשי הישיבות הספרדים, בראשם רה"י הגר"מ צדקה, והראשון לציון הגר"י יוסף | הגר"י יוסף אמר לו כי זכה "להימנות בשולשלת אחת עם המהר"ם מרוטנבורג החיד"א והבן איש חי שזכו גם כן לשבת במאסר" (חרדים)

הבחור ברוך יצחקוב שהשתחרר אתמול מהכלא הצבאי אחרי 13 ימי מעצר בעוון לימוד תורה - מתקבל בברכה הבוקר (רביעי) אצל גדולי ראשי הישיבות הספרדים, בראשם רה"י הגר"מ צדקה שליט"א, והראשון לציון הגרי"צ יוסף שליט"א.

ראש הישיבה הגר"מ צדקה שליט"א הרעיף מברכותיו על הבחור ברוך יצחקוב, שזה לו הפעם השנייה שנעצר והמשיך לעמוד בתוקף כנגד כל הניסיונות לגייס אותו לצבא.

אחר קבלת הפנים אצל הגר"מ צדקה שליט"א, המשיך הבחור לקבלת פנים בבית הראשון לציון הגרי"צ יוסף שליט"א, כאשר הראשון לציון שליט"א מכביר ב"זכותו העצומה להיות עצור על כבוד שמים, ולהימנות בשולשלת אחת עם המהר"ם מרוטנבורג החיד"א והבן איש חי שזכו גם כן לשבת במאסר, וכעת נפלה זכות זו בחלקך".

בשעות אלו ממשיך יצחקוב להתקבל בכבוד רב בבתי גדולי ישראל מכל העדות והחוגים, כאשר תחילת הביקורים מתקיימים בבתי גדולי ראשי הישיבות הספרדים העומדים בראש המערכה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר