הבחור ברוך יצחקוב שהשתחרר אתמול מהכלא הצבאי אחרי 13 ימי מעצר בעוון לימוד תורה - מתקבל בברכה הבוקר (רביעי) אצל גדולי ראשי הישיבות הספרדים, בראשם רה"י הגר"מ צדקה שליט"א, והראשון לציון הגרי"צ יוסף שליט"א.

ראש הישיבה הגר"מ צדקה שליט"א הרעיף מברכותיו על הבחור ברוך יצחקוב, שזה לו הפעם השנייה שנעצר והמשיך לעמוד בתוקף כנגד כל הניסיונות לגייס אותו לצבא.

אחר קבלת הפנים אצל הגר"מ צדקה שליט"א, המשיך הבחור לקבלת פנים בבית הראשון לציון הגרי"צ יוסף שליט"א, כאשר הראשון לציון שליט"א מכביר ב"זכותו העצומה להיות עצור על כבוד שמים, ולהימנות בשולשלת אחת עם המהר"ם מרוטנבורג החיד"א והבן איש חי שזכו גם כן לשבת במאסר, וכעת נפלה זכות זו בחלקך".