הבחור ברוך יצחקוב, שנעצר לפני כשבועיים לאחר שלא התייצב בשלכת הגיוס - שוחרר היום (ראשון) מהכלא הצבאי. אחיו רפאל צפוי להשתחרר ביום חמישי הקרוב.

מחוץ לכלא הצבאי המתינו ליצחקוב קבוצה של בחורים ואברכים, שקיבלו אותו בשירה ובריקודים. הוא סיפר לנוכחים על ביקורם של גדולי ישראל בחדרו בכלא - דבר שלדבריו חיזק אותו.

כזכור, במהלך שהותו בכלא הגיעו לבקרו בכלא 10 בבית ליד ראש הישיבה הגר"ד לנדו וכעבור זמן מה ראש הישיבה הגרמ"ה הירש. אל הגרמ"ה הירש הצטרפו גם חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס - הגאון רבי משה מאיה, ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים וראש הישיבה הגאון רבי שמואל בצלאל.

ראש הישיבה הגר"ד לנדו אמר לאחים: "תתחזקו ותחזיקו מעמד. כל היהדות החרדית עומדת מאחוריכם. בעזרת השם, תצאו בקרוב, תהיו בחזרה בני תורה, בני ישיבות, כמו שהייתם עד עכשיו. השם יעזור לכם בכל הדברים. תתחזקו ואל תתפתו לשום דבר. הכל שווא והבל. השם יעזור לכם, בקרוב תהיו בחזרה אותו דבר, בני תורה כמקודם. תדעו, כולם עומדים מאחוריכם".

הגר"ד לנדו הוסיף: "באתי, להיות ולהשתתף איתכם ביחד. קצת קשה לי, אני קצת זקן, אבל אני באתי בכל זאת, רציתי לראות ולבקר אתכם ולחזק אתכם".

הבחורים הנרגשים הודו על הביקור, וראש הישיבה השיב: "עשיתי דבר שכל אחד חייב לעשות, ואני לא בא בשם עצמי, אני בא בשם כל היהדות החרדית. תודה רבה לכל היהדות החרדית... אני מאחל לכם שוב, בקרוב, תהיו בחזרה בני ישיבות, והשם יעזור תחזיקו חזק, תעמדו חזקים, אמיצים, לא לשים לב לכל הפיתויים שלהם. שווא והבל, שקר ושקר.

"אתם בני תורה, כולנו איתכם ביחד, ואני בא לא רק בשם עצמי, בשם כל היהדות החרדית שרוצה בטובתכם שתהיו בחזרה בישיבה, וכבר יתחילו להבין בחוץ שבאמת בני ישיבות הם בני ישיבות. אי אפשר לעשות להם מה שרוצים".

הגרמ"ה הירש ביקש מהנהלת בית הסוהר להרחיב את שעות הלימוד בבית הכנסת שבמקום, והדגיש כי "קשה לאסירים ללמוד בתא הצפוף". הנהלת הכלא נענתה לבקשה, והודיעה כי תאפשר זמן לימוד נוסף במתחם התפילה. כאמור, היום שוחרר האח ברוך ובהמשך צפוי להשתחרר גם האח רפאל.