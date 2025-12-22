מהומה במסעדה בשכונה החרדית: צעירים איימו על לקוחות בליל שישי

בהלה במסעדה הכשרה: בשכונת קראון הייטס בברוקלין, בה מתגוררות אלפי משפחות של חסידי חב"ד, מחפשים אחר בני נוער החשודים באיומים והטרדות כלפי מבלים במסעדה מקומית בסוף השבוע.

האירוע התרחש, לפי הדיווח באתר COLive, בסוף השבוע האחרון. בליל שישי. זה קרה במסעדה מקומית בשכונה, בכשרות מהדרין, בה סועדים רבים מהתושבים החרדים של השכונה לצד אורחים מהשכונות היהודיות באזור.

התקרית התרחשה בשעת ערב. קבוצה של בני נוער אפרו אמריקנים נכנסו למסעדה, השוכנת סמוך לפינת הרחובות טרוי ומונטגומרי ויצרו מהומה. הם איימו על לקוחות וגרמו לאי נוחות רבה באזור, ואף לבהלה.

לקוחות ועובדים שהיו במקום הדפו את הצעירים החוצה. אחד מהם נשמע אומר מאיים באותם רגעים: "רק תצאו החוצה - ואני אירה בכם".

בהמשך, לפי הדיווח, במהלך סריקת צילומים ממצלמות האבטחה, נראה כי אחד הצעירים אף אחז בידו חפץ שנראה כאקדח.

משטרת ניו יורק לצד מתנדבי ארגון ה'שמירה' בקראון הייטס חוקרים את האירוע. צילומים מהתקרית החמורה פורסמו בשכונה ותושבים נקראו לזהות את המעורבים ולהעביר דיווח על כך לשמירה. אין דיווחים על פצועים בתקרית.