כיכר השבת
"אני אירה בכם!"

מהומה במסעדה בשכונה החרדית: צעירים איימו על לקוחות בליל שישי

תקרית חמורה התרחשה במסעדה כשרה בשכונת קראון הייטס בברוקלין: צעירים אפרו אמריקנים איימו על לקוחות, גרמו למהומה ואחד נראה אוחז באקדח ומאיים | המשטרה חוקרת וצילומים מרגעי הבהלה פורסמו (יהודים בעולם)

(צילום: 'שמירה' קראון הייטס, מצלמות אבטחה)

בהלה במסעדה הכשרה: בשכונת קראון הייטס בברוקלין, בה מתגוררות אלפי משפחות של חסידי חב"ד, מחפשים אחר בני נוער החשודים באיומים והטרדות כלפי מבלים במסעדה מקומית בסוף השבוע.

האירוע התרחש, לפי הדיווח באתר COLive, בסוף השבוע האחרון. בליל שישי. זה קרה במסעדה מקומית בשכונה, בכשרות מהדרין, בה סועדים רבים מהתושבים החרדים של השכונה לצד אורחים מהשכונות היהודיות באזור.

התקרית התרחשה בשעת ערב. קבוצה של בני נוער אפרו אמריקנים נכנסו למסעדה, השוכנת סמוך לפינת הרחובות טרוי ומונטגומרי ויצרו מהומה. הם איימו על לקוחות וגרמו לאי נוחות רבה באזור, ואף לבהלה.

לקוחות ועובדים שהיו במקום הדפו את הצעירים החוצה. אחד מהם נשמע אומר מאיים באותם רגעים: "רק תצאו החוצה - ואני אירה בכם".

בהמשך, לפי הדיווח, במהלך סריקת צילומים ממצלמות האבטחה, נראה כי אחד הצעירים אף אחז בידו חפץ שנראה כאקדח.

משטרת ניו יורק לצד מתנדבי ארגון ה'שמירה' בקראון הייטס חוקרים את האירוע. צילומים מהתקרית החמורה פורסמו בשכונה ותושבים נקראו לזהות את המעורבים ולהעביר דיווח על כך לשמירה. אין דיווחים על פצועים בתקרית.

אוחז בידיו מה שנראה כאקדח (צילום: 'שמירה' קראון הייטס, מצלמות אבטחה)
החשודים מחוץ לחנות (צילום: 'שמירה' קראון הייטס, מצלמות אבטחה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר